T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

2016/1099 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/11/2017

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1.İhale Tarihi : 14/12/2017 günü, saat 12:30 - 12:40 arası.

2.İhale Tarihi : 29/12/2017 günü, saat 12:30 - 12:40 arası.

İhale Yeri : KAYNARCA YEDİEMİNLİK DEPOSU-KAYNARCA MAH.ÇELEBİ SOK.NO.3 PENDİK/İSTANBUL -

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 219.000,00 1 %18 34VT3475 Plakalı , 2015 Model ,

MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 3326

BLUETECH5 Tipli , 457957C0308886

Motor No'lu , NMB94230712160201 Şasi

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No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 401HP,

Motor Hacmi 11967cm3 , Rengi Beyaz

KamyonTransmikser , TAŞITIN ÖN

TAMPONU SAĞ VE SOL KÖŞELERİ

SÜRTME, ÇİZİK VAR.TAŞITIN LASTİK

DURUMU %40 , TAŞITIN GENEL OLARAK

KOMPLE KAROSERİ ÜZERİNDE

MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER VAR.

ANAHTAR VE RUHSAT YOK

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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