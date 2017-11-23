T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ

2016/1109 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçesi 444 Ada 29 parsel, 407,63 m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, 3.Normal Kat, 11 Bağımsız bölüm, 9/100 Arsa paylı, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arasında Odaları Olan Daire olan borçlu adına tam hisse ile kayıtlı taşınmaz, Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10.İcra Müdürlüğüne yazdığı 26.12.2016 tarih 45129 Sayılı yazısından taşınmazın 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.T.li 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına göre H:4 kat irtifalı, ön bahçe 5.00 m, arka ve yan bahçe 3.00 m yapılanma şartlarına sahip İkiz (Ayrık) Nizam KONUT alanında kalmaktadır. 22 Sokak kapı nolu AĞCAOĞLU Apartmanı isimli kat irtifaklı betonarme karkas apartmanda 3.katta 9/100 arsa paylı çatı arasında odaları olan (11) nolu dubleks dairenin tamamıdır.Ana bina Reşitpaşa Caddesi ile Yıldır sokağı üzerinde köşe başında kurulmuş Bodrum+Zemin+3 Normal kattan ibaret 5 katlı, ayrık nizamda betonarme karkas apartmman olup dış çephesi ısı izolasyonlu sıvalı boyalı üzeri çatı üstü PVC kaplıdır. Binaya Yıldır Sokağı üzerinden yoldan 7 basamak çıkılarak zemin kattan camekanlı çelik kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve alüminyum korkuluklu merdivenleri vardır. Bina zemin kattan sonra 1.40 m. kadar çıkmalı olup bodrum ve zemin katta dükkanlar, 1. katta iki, diğer katlarda üçer daire olup 3. kat daireleri çatı arasında dubleks dairelerdir. Binada elektrik, su, doğalgaz girişi ve asansör teşkilatı mevcuttur. Mezkur gayrimenkul kapalı olduğundan daireyi bilen apartman sakınlerinden ve mahallinde yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden dairenin normal katta giriş holü, mutfak, banyo, salon, bir oda, çatı arasında hol, mutfak, banyo ve iki oda olup tamamı 110 m2 kadardır. Normal kat giriş holünden ahşap kaplamalı ve ahşap korkuluklu merdiven ile çatı arasına irtibatlıdır. Dairenin ıslak zeminleri seramik, salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Dairenin kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapı olup normal katta balkon, çatı arasında terası vardır. Daire iki yol cehpesinde olup elektrik, su ve doğal gaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur.

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Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. KM ne çevrilmiştir.(Başlama Tarih:19/04/2017, Bitiş Tarih:19/04/2017- Süre)

1. Satış Günü : 17/01/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6-İİK'nun 127. Maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan mernis adresi tespit edilemeyen ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında gazete ilanının tebligat yerine kaim olmasına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1109 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:706346 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de