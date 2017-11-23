T.C. İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2014/128 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe,Yenikariye Mahalle/Mevkii, 15148 Ada No, 288 Parsel No, 42/728 arsa paylı, 8 nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Parsel üzerindeki mevcut 2 bodrum kat, zemin kat, 2 normal kattan oluşan binanın zemin katındaki 8 nolu meskende iskan edilmekte ve kuzey, batı yöne cephesi bulunmaktadır. Hol, mutfak, iki oda, banyo ve 2 balkondan oluştuğu, daire giriş kapısının çelik, iç kapıların ahşap kapı olduğu, salon ve odaların zemini ahşap parke olup diğer kısımların seramik kaplı olduğu, duvarları plastik boyalı, pencere doğramaları ahşap ve tek camlı olan dairenin ısınmasının kat kalorifer sistemi ile sağlandığı görülmüştür.

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Adresi : İstanbul İl, Maltepe İlçe,Yenikariye Mahalle,Meşe Sok., No:6, D:8

Yüzölçümü : 93 m2

Arsa Payı : 42/728

İmar Durumu : 288 parsel numaralı taşınmazla alakalı, imar durum bilgilerine göre, 1/1000 ölçekli 26/02/2007-21/05/2008-08/10/2010 t.t.'li Maltepe E-5 Kuzeyi imar planında 5/A-4/4 yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 16/01/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

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Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/128 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:706355 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de