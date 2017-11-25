T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2016/158 SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI :

A- İstanbul, Fatih İlçesi., Hoca Üveys Mah.., Ada / Parsel : 2066 / 15., Yüzölçüm: 107,08m2., Ana Taş. Nitelik:BODRUM ZEMİN ÜÇ NORMAL BİRER ÇEKME KATLI ALTI DAİRELİ KARGİR APARTMAN., Blok / Kat/Giriş-B.B.No: - / ZEMİN / - (Bağ.Böl.No:2)., Arsa Pay/Payda : 20/120., Bağ.Böl.Nitelik : DAİRE sayılı taşınmaz üzerindeki "09/03/1974 Tarihli Yönetim Planı Şerhi" bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

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B- İstanbul, Fatih İlçesi., Mimar Sinan Mah., Ada / Parsel : 2088/ 23., Yüzölçüm : 455,32m2., Ana Taş. Nitelik:BODRUM ZEMİN DÖRT NORMAL BİR ÇEKME KAT YEDİ DAİRELİ KARGİR APARTMAN., Blok / Kat/Giriş-B.B.No: - / BODRUM / - (Bağ.Böl.No:1)., Arsa Pay/Payda : 20/240., Bağ.Böl.Nitelik : DAİRE sayılı taşınmaz üzerindeki "17/10/1967 Tarihli Yönetim Planı Şerhi " ve " 29 Parsele Ait Bahçe Duvarının Bir Kısmı Bu Parsele Tecavüzen Yapılmıştır. " ile bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

C- İstanbul, Fatih İlçesi, Hasan Halife Mah., Ada / Parsel : 2018 / 23., Yüzölçüm: 272,27m2., Ana Taş. Nitelik:BİR DEPO VE ON DAİRELİ KARGİR APARTMAN., Blok / Kat/Giriş-B.B.No: - / ZEMİN / - (Bağ.Böl.No:2)., Arsa Pay/Payda : 5/53., Bağ.Böl.Nitelik : DAİRE sayılı taşınmaz üzerindeki "07/07/1966 Tarihli Yönetim Planı Şerhi " ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

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İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;

Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.01.2016 tarihli 595 sayılı yazıları ile;

-Fatih İlçesi Hoca Üveys Mahallesi,2066 ada,15 parsel sayılı yerin 3.derece koruma bölgesinde konut alanında kaldığı ve H=15.50 m irtifa aldığı bildirilmektedir.

-Fatih İlçesi.,Mimar Sinan Mah.,2088 ada,23 parsel sayılı yerin 3.derece koruma bölgesinde konut+ticaret alanında kaldığı ve H=15.50 m irtifa aldığı bildirilmektedir.

-Fatih İlçesi.,Hasan Halife Mah.,2018 ada,23 parsel sayılı yerin 3.derece koruma bölgesinde konut+ticaret alanında kaldığı ve H=12,50 m irtifa aldığı bildirilmektedir." Denilmektedir.

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ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

A HARFLİ TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

" Kıymet takdiri istenen taşınmazın arsa+binası;

Değerinin tespiti istenen Fatih İlçesi- Hoca Üveys Mahallesi,Çöpçatan Sok.,No:6 adresindeki apartmanın zemin katında bulunan 2 numaralı dairedir.Çöpçatan sokağa cephelidir.Bina bodrum+zemin+4 normal katlıdır.Binanın dış cephesi Akrilik-Mermer kaplıdır.Binanın bütün katları konut olarak kullanılmaktadır.Merdiven basamakları ve sahanlıkları mozaik kaplıdır.Bina 20-25 yıllık B.A.K sağlam bir yapıdır.Binada elektrik ve su-doğal gaz vardır.

Zemin Kat,20/120 arsa paylı 2 No.lu daire :

Değerinin tespiti istenen bağımsız bölüm Fatih Hoca Üveys Mahallesi Çöpçatan Sokak No:6 deki apartmanın zemin katında oda+mutfak+banyo-wc vardır.Salon ve odaların zemini Laminant parke ılska laanlar ve duvarları seramik i. duvarlar boya kapşıdır.Pencereler PVC, iç kapılar ahşap doğramadır.Elektrik su ve doğal gaz vardır.Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadır.Dairenin alanı net 90 m2 kadardır.

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B HARFLİ TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

" Kıymet takdiri istenen taşınmazın arsa+binası;

Değerinin tespiti istenen Fatih İlçesi-Mimar Sinan Mahallesi.,Akşemsettin Caddesi,Feza Apartmanı No:62/1 adresindeki apartmanın bodrum katıdna bulunan 1 numaralı dairedir.Bina bodrum+zemin+5 normal katlıdır.Binanın dış cephesi Akrilik-BTB kaplıdır.Binanın zemin katı iş yeri diğer katları konut olarak kullanılmaktadır.Merdiven basamakları ve sahanlıkları mozaik kaplıdır.Bina 20-25 yıllık B.A.K sağlam bir yapıdır.Binada elektrik ve su-doğal gaz vardır.

Bodrum kat,20/240 Arsa Paylı 1 Numaralı Daire:

Değerinin tespiti istenen bağımsız bölüm Fatih .,Mimar Sinan Mahallesi.,Akşemsettin Caddesi.,No:62/1 deki apartmanının bodrum katında bulunmaktadır.Dairenin giriş kapısı çeliktir.Dairede 1 salon+2 oda+mutfak+banyo-wc vardır.Salon ve odaların zemini Laminant parke ıslak alanlar ve duvarları seramik iç duvarlar boya kaplıdır.Pencereler PVC,iç kapılar ahşap doğramadır.Elektrik su ve daire doğal gaz sobalıdır.Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadir.Dairenin alanı net 65 m2 kadardır.

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C HARFLİ TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

" Kıymet takdiri istenen taşınmazın arsa+binası;

Değerinin tespiti istenen Fatih İlçesi-Hasan Halife Mahallesi.,Sarıgüzel Caddesi,Huzur Apartmanı No:6 adresindeki apartmanın zemin katında bulunan 2 numaralı dairedir.Sarıgüzel caddesine cephelidir.Bina bodrum+zemin+3 normal katlıdır.Binanın dış cephesi Akrilik-BTB kaplıdır.Binanın zemin katı iş yeri diğer katları konut olarak kullanılmaktadır.Merdiven basamakları ve sahanlıkları mozaik kaplıdır.Bina 20-25 yıllık B.A.K sağlam bir yapıdır.Binada elektrik ve su-doğal gaz vardır.

Zemin Kat,5/53 Arsa Paylı 2 numaralı daire:

Değerinin tespiti istenen bağımsız bölüm Fatih Hasan Halife Mahallesi Sarıgüzel Caddesi No:6 deki apartmanın zemin katında bulunmaktadır.Dairenin giriş kapısı çeliktir.Dairede 1 salon+2 oda+mutfak+banyo-wc vardır.Salon ve odaların zemini Laminant parke ıslak alanlar ve duvarları seramik iç duvarlar boya kaplıdır.Pencereler PVC iç kapılar doğramadır.Elektrik su ve doğal gaz vardır.Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadır.Dairenin alanı net 60 m2 kadardır.

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GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;

Yukarıda ( A ) Harfi ile gösterilen Taşınmazın Değeri 600.000,00.TL. (Altıyüzbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV Oranı % 1 ' dir.

Yukarıda ( B ) Harfi ile gösterilen Taşınmazın Değeri 475.000,00.TL. (DörtYüzYetmişBeşbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV Oranı % 1 ' dir.

Yukarıda ( C ) Harfi ile gösterilen Taşınmazın Değeri 400.000,00.TL. (DörtYüzbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV Oranı % 1 ' dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazların ihalesi 24/01/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ Yukarıda ( A ) Harfi ile gösterilen Taşınmaz için saat 09.30.’ dan - 09.35’ a kadar, ( B ) Harfi ile gösterilen Taşınmaz için saat 10.00.’ dan - 10.05’ a kadar, ( C ) Harfi ile gösterilen Taşınmaz için saat 10.30.’ dan - 10.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN – İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24/02/2018 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

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Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 24.02.2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/158 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

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3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

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6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/158 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

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(İc.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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