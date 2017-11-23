T.C. İZMİR 13. İCRA DAİRESİ

2014/7074 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİ, IŞIKLAR MAH., BAĞBURNU YENİ KÖPRÜ MEVKİİ, 486 PARSEL , 6.607,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ LOKANTA BANYO VE SOYUNMA ODASI GİBİ SOSYAL TESİSLERİ VE ÜÇ NORMAL BİR ÇATI KATI OLAN İDARE BİNASI İLE BİRLİKTE MALZEME DEPOSU OLAN MÜŞTEMİLATLI KARGİR HADDEHANE HAVİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ VE TAPU KAYDINDAKİ TEFERRUATLARI'NIN TAM HİSSESİ,

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Keşif gününde haddehane olarak hizmet veren işletmede bir kaç bölüm dışında hiç bir faaliyet görülememiştir. Parsel üzerindeki tesisler 76m x 82m = 6.232 m2 açık ve kapalı alan üzerine yayılmıştır.

1.SUNDURMA BÖLÜMÜ: 55m x 8m ebadında toplam 440m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Mamul stok sahası olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi saha betonu ile kaplıdır. Bu saha içerisinde 14m x 6m ebadında 84m2 alanlı soğutma kulesi bulunmaktadır. Sundurmalar demir dikme ve taşıyıcılar üzeri saç ile kaplıdır.

2.SUNDURMA BÖLÜMÜ: 13m x 50m ebadında toplam 650m2 kapalı alanı kapsamaktadır. Mamul stok sahası olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi saha betonu ile kaplıdır. Bu saha içerisinde 9m x 4m ebadında 36m2 alanlı termal toplama havuzu bulunmaktadır. Ayrıca firkete bölümü de yer almaktadır. Bu sundurmanın tam karşısında İDARİ BİNA vardır.

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3.SUNDURMA BÖLÜMÜ: 10m x 52m ebadında toplam 520m2 kapalı alanı kapsamaktadır. Kütük stok sahası olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi saha betonu ile kaplıdır. Bu saha içerisinde 7m x 4m ebadında 28m2 alanlı toplama havuzu bulunmaktadır.

4.SUNDURMA BÖLÜMÜ: 10m x 55m ebadında toplam 550m2 kapalı alanı kapsamaktadır. Kütük stok sahası olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi saha betonu ile kaplıdır. Bu saha içerisinde tav fırını bulunmaktadır.

5.SUNDURMA BÖLÜMÜ: 10m x 55m ebadında toplam 550m2 kapalı alanı kapsamaktadır. Bu saha içerisinde ATÖLYE bulunmaktadır. Yer döşemesi saha betonu ile kaplıdır. Atölye binası batar katlıdır. Zemin katta atölyeler, batar katta malzeme depoları bulunmaktadır. İç kapılar kısmen ahşap kısmen pvc, merdiven basamakları ve korkulukları demir doğramadır.

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6,7,8.SUNDURMA BÖLÜMLERİ: Haddehane olarak kullunılmaktadır. Sağında ve solunda batar katları bulunmaktadır. Zemin katlarda atölyeler, batar katlarda yemekhane, işçi soyunma odaları, banyoları, kabinleri bulunmaktadır. Batar katın duvarları fayans, yer döşemeleri seramik ile kaplıdır. 6 Nolu sundurma 8.50m x 55m ebadında toplam 467.50m2 kapalı alanlı, 7 nolu sundurma 7.50m x 55m ebadında toplam 413m2 kapalı alanlı, 8 nolu sundurma 7.50m x 55m ebadında toplam 413m2 kapalı alanlıdır.

Toplam sundurmaların alanı 4.013m2'dir.

9.İDARİ BİNA: Zemin + 2 kat + 1/2 çatı katından oluşmaktadır. Toplam 3,5 katlıdır. Betonarme binadır. İdari binanın zemin katında doktor odası, kalite kontrol odası, güvenlik odası, şef odası bulunmaktadır. Zemin katın tüm yer döşemeleri seramik, pencere doğramaları pvc, iç kapıları kısmen pvc, kısmen ahşap, duvarları plastik badanalıdır. 1.Katta personel ve muhasebe odası, wc'ler bulunmaktadır. Yer döşemeleri laminant, pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc, iç kapılar ahşap, duvarlar plastik badanalıdır. 2.Katta müdür odası, toplantı odası, şef odası bulunmaktadır. Yer döşemeleri laminant, pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc, iç kapılar ahşap, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, tavan kenarları kartonpiyerlidir. Çatı katında depo olarak kullanılmaktadır. Yer döşemeleri şap betonu pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, tavanlar ahşap lambri ile kaplıdır. İdari binanın taban alanı 7,50m x 12.50m = 93.75m2'dir. İdari binanın zemin + 1.Kat + 2.Kat + çatı katı toplam alanı 320m2'dir.

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10.ÇAY OCAĞI: Kapalıdır.

11.KANTAR: Üzerinde 3m2'lik bir yapısal elaman vardır.

Sundurma alanı + idari bina alanı 4.013m2 + 320m2 = 4.333m2'dir

Parsel üzerinde sundurma alanları ve diğer tesislerin kapladığı alanı 5300 m2'dir. İmar durumundaki bilgiler ön planda tutularak çevrede detaylı araştırmalar yapılmış emsal arsaların serbest piyasadaki fiyatları öğrenilmiş, bu bilgiler ışığı altında parselin mevki ve konumu dikkate alınarak arsa m2 brim değeri 1.700.00 TL/m2 olarak belirlenmiştir.

1497m2 için Bornova Belediyesince inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Parsel üzerinde 4333m2 - 1497m2 = 2836m2 ruhsatsız yapısal elaman mevcuttur.

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Parselin etrafı korunaklıdır. Haddehane'ye giriş kapısı sürgülü demir kapıdır. Parsel Kemalpaşa Caddesi ile Eski Kemalpaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Etrafında sanayi tesisleri bulunmaktadır. Gelişmekte olan bir bölgededir.

Parsel üzerindeki mevcut sundurmalara numara verilmiş bu numaralara göre hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca parsel üzerinde yer alan yapısal tüm elamanların alanları İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan sayısal fotoğrometrik harita üzerinden de ölçülerek gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Bornova Belediyesinde dosyasında yapılan incelemede, Parsel üzerindeki bazı yapısal elamanlara Bornova Belediyesince 19.08.1988 tarihinde inşaat ruhsatı verildiği, 06.12.1988 tarihinde de yapı kullanma izin belgesi verildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi verilen imalatlar depo 175m2, idari bina 174m2, sundurma 600m2, yemekhane 548m2 toplam 1497m2 alan için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi verildiği saptanmıştır.

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Saha betonu için % 50, Ruhsatlı binalar için % 30, ruhsatsız yapısal elamanlar için % 50 yıpranma alınmıştır. Parsel üzerindeki yapısal elamanların değerlerinin hesaplanmasında mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık maliyetler ve yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınmıştır. Parsel üzerindeki makine mühendisiyle ilgili imalatlar değerlendirmede dikkate alınmamıştır.

Parsel, Işıkkent İ.Ö.Okuluna, Işıkkent Mezarlığına, Aydınlar Caddesine, ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

SONUÇ: Günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, yapı tarzı, yapı sınıfı, imar durumu, malik hisseleri, emsal taşınmazlar, mevcut yapının inşaat kalitesi, bakım ve yıpranma durumu, taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı hususları, ulaşım ve yol durumu, paranın satın alma gücü, değerini etkileyebilecek diğer hususlarında dikkate alınarak, keşif tarihi itibariyle,

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ARSA DEĞERİ= 6607M2 X 1.750.00/M2 = 11.562.250.00 TL

RUHSATLI BİNALARIN DEĞERİ: 1497M2 X 630.00 TL/M2 X 0.70 = 660.177.00 TL

RUHSATSIZ YAPISAL ELAMANLAR = 2836M2 X 630.00/M2 X 0.50 = 893.340.00 TL

SAHA BETONU = 6232M2 X 180.00 TL/M2 X 0.50 = 560.880,00 TL

SÜRGÜLÜ DEMİR KAPI MAKTUEN = 15.000.00 TL

GENEL TOPLAM = 13.691.647.00 TL

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Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 21.11.1968 tarih ve 3223 yevmiye , 31.10.1985 tarih ve 2624 yevmiye, 07.12.1990 tarih ve 3806 yevmiye no ile işlenmiş olan teferrutlarından 2 adet 80 tonluk kantar'dan 1 adetinin adreste bulunmadığı tespit edilmiş olup teferruat listesindeki geriye kalan makinaların adreste bulunduğu tespit edilmiş ve aşağıda özellekleri ve 2.el kıymeti belirtilmiştir.

TAPU KAYDINDAKİ TEFERRUAT LİSTESİNDE YAZILI OLAN VE FABRİKA İÇİNDE BULUNAN MAKİNE VE EKİPMANLAR:.

Makine Adı : Markası Adedi Rayiç Değeri :

1.Gezer Köprülü Vinç 3 Ton ----- 9 45.000,00.-TL

2.Tır Kantarı 80 Ton Tunaylar 1 10.000,00.-TL

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3. Jeneratör Kaynak Mak Muhtelif 4 8.000,00.-TL

4.1. Firkete Hattı ----- 1 10.000,00.-TL

5. 2. Firkete Hattı ------ 1 15.000,00.-TL

6. 3.Firkete Hattı ----- 1 15.000,00.-TL

7. Soğutma Platformu Komple ----- 1 400.000,00.-TL

8. Forklift 3.5 Ton HDF 35 Hyundai 1 30.000,00.-TL

9. Doğalgaz Kalorifer Dairesi ve Tesisatı Komple 1 40.000,00.-TL

10.Hava Kompresörü Lupamat LKV 55 2 30.000,00.-TL

11. Hava Kompresörü Atlas Copco ---- 1 15.000,00.-TL

12. Derin Kuyu Pompa ve sondajı ----- 1 7.000,00.-TL

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13. Tav Ocağı ------ 1 300.000,00.-TL

14. Tav Ocağı İtici Sistemi ----- 1 6.000,00.-TL

15. Yakıt Tankı 10 Ton. Saç 1 3.000,00.-TL

16. Uçar Makas ---- 1 20.000,00.-TL

17.Hazırlama Devirme Sehpası ---- 1 10.000,00.-TL

18. Hazırlama Bankosu Saç 1 2.000,00.-TL

19. Hazırlama Motoru ---- 1 5.000,00.-TL

20. Hazırlama Şanzıman Redüktörü --- 1 30.000,00.-TL

21. Hazırlama 3. Dişli Kutusu ----- 1 3.000,00.-TL

22. Hazırlama Şaftları ---- 1 30.000,00.-TL

23. Hazırlama Hadde Ayakları ---- 4 50.000,00.- TL

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24. Finiş Motoru ---- 1 15.000,00.- TL

25. Finiş Üçlü Kutusu ---- 1 2.000,00.-TL

26. Finiş Şanzımanı --- 1 20.000,00.-TL

27. Hadde Ayakları --- 5 75.000,00.-TL

28. Hadde Virajları --- 6 3.000,00.-TL

29. Giyotin Makas BM 1 20.000,00.-TL

30. Uçar Makas --- 1 20.000,00.-TL

31. Firkete Platformu --- 1 15.000,00.-TL

32. Elektrik Motoru 160 KW 7 8.000,00.-TL

33. Hadde Ayakları ---- 6 60.000,00.-TL

34. Ara Kesici ---- 1 20.000,00.-TL

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35. Monoraj Vinç ---- 1 3.000,00.-TL

36. Kütük Makası 120 mm 1 20.000,00.-TL

37. Elektrik Besleme Trafoları ---- 3 75.000,00.-TL

38. Altarnatör Dinamo ---- 1 600,00.-TL

39. Reküparatör ---- 1 3.000,00.-TL

40. Uzay Destere Hurda 1 500.00.-TL

41. Üniversal Torna Tezgahı Muhtelif 4 80.000.00.- TL

( 1-Weıpert Torna 2- Rus Torna 3-Tezsan Torna SN50C 4–VDF Torna)

42.Planya Tezgahı ---- 2 20.000,00.-TL

43. Üniversal Matkap ---- 1 3.000,00.-TL

44. Nervürlü Merdane Tezgahı ---- 1 5.000,00.-TL

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45.Atomat AT 820 CNC Tezgah ---- 1 60.000,00.-TL

45. Kampanzasyon Panosu ---- 1 10.000,00-TL

46. Otomatik Yağlama Pompası --- 1 500.00.-TL

47. Aspiratör --- 9 1.800,00.-TL

48. Monoray Cereskal --- 1 250.00.-TL

49. Elektrik Atölyesi Maktuen 1 1.000,00.-TL

TOPLAM :1.537,723,00 TL

SONUÇ :

BAHSE KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA KAYITLI TEFERRUAT LİSTESİNDEKİ YUKARIDA İSİM VE ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TOPLAM MAKİNE EKİPMANLARIN 2.EL DEĞERİ 1.537,723,00 TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

GENEL SONUÇ:

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ARSA DEĞERİ= 6607M2 X 1.750.00/M2 = 11.562.250.00 TL

RUHSATLI BİNALARIN DEĞERİ: 1497M2 X 630.00 TL/M2 X 0.70 = 660.177.00 TL

RUHSATSIZ YAPISAL ELAMANLAR = 2836M2 X 630.00/M2 X 0.50 = 893.340.00 TL

SAHA BETONU = 6232M2 X 180.00 TL/M2 X 0.50 = 560.880,00 TL

SÜRGÜLÜ DEMİR KAPI MAKTUEN = 15.000.00 TL

TEFERRUAT LİSTESİNDEKİ MAKİNA VE

EKİPMANLARIN TOPLAM DEĞERİ = 1.537,723,00 TL

GENEL TOPLAM = 15.229.370,00 TL

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Adresi : EGEMENLİK MAHALLESİ ESKİ KEMALPAŞA CADDESİ NO: 9 ( ESKİ NO: 23 ) BORNOVA İZMİR

Yüzölçümü :

Arsa Payı :

İmar Durumu : İzmir İli Bornova İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarından izmir ili, bornova ilçesi, ışıklar mahallesi, bağburnu yeni köprü mevkii, 486 parsel 1/1000 ölçekli imar planında Taks: 0.50 Sanayi ve depolama alanında kalmaktadır. Şu plan notuna tabidir. Her m2 arsa alanı için 4m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekliğin çarpımı ile oluşan hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sığınak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir. Parselin üzerinden enerji nakil hattı geçtiğinden GEDİZ ELEKTİRİK A.Ş. 'den izin alınması gerekmektedir. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. İmar Planı: 29K IIA,

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Kıymeti : 15.229.370,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

1. Satış Günü : 03/01/2018 günü 10:25 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 06/02/2018 günü 10:25 - 10:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7074 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:706430 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de