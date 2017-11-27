T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2017/396 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞI tarafından davalı MUSTAFA SAĞLAM SITKI GÜLTEKİN VE AHMET AKTAŞaleyhine açılan Kamulaştırma bedeli tespiti ve tescil davasında;

Davalı MUSTAFA SAĞLAM SITKI GÜLTEKİN VE AHMET AKTAŞ adlarına kayıtlı Kırklareli ili Merkez Armağan köyü 102 ada 267 parsel sayılı tarla vasıflı 20.269,14 M2 miktarlı taşınmazın 2.595,14 M2 sinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kurulunun 19. Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince lisansa konu RES Projesi üretim-iletim ve işletme tesisi için kamulaştırılmasına karar verilmekle; taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan kısmın tapu kaydının iptali ile kullanım amacına uygun cins ile hazine adına tesciline karar verilmesi talebi ile mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmış olup, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin Hazineye İzafeten Kırklareli Defterdarlığına yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden kamulaştırılan kısmının tapu kaydının iptali ile kullanım amacına uygun cinsi ile hazineye izafeten Kırklareli Defterdarlığı adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C. Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedtir. Ilgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

REKLAM

Basın:709499 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de