T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2016/3946 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar mahallesi 16517 parsel sayılı, 41/1274 arsa paylı, 2. kat 17 nolu Mesken nitelikli taşınmaz; Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, Hacıkadın Sokak, Silkar Apartmanı Sitesi, B Blok, No:74, D:17 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bina, Seyisoğlu Sokak ile Hacıkadın Sokak köşesinde, Gümüşpala Lisesinin yanında, Kuruçeşme Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Ko nu taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermektedir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Anagayrimenkul; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 16517 parselde kayıtlı, bahçeli kargir apartman nitelikli, 1.274,00 m² alanlı, Kat Mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık nizamlı inşa edilmiş olan binadır. Binanın Seyisoğlu So kaktan girişi, A Blok, Hacıkadın Sokaktan girişi, B Blok olarak isimlendirilmiştir. Konu taşınmaz, Hacıkadın Sokaktan girişli binanın, 2. katında, 41/1274 arsa paylı, 17 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. 26.02.1979 tarih, 410 Sayılı kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesine göre, bina, bodrum, zemin, 4 normal katlıdır. Binanın bod rum katında, sığınak, kömürlükler ile 3 adet b. b. mesken, zemin ve normal katların her birinde 6 şar adet bağımsız bö lüm mesken bulunmaktadır. Anagayrimenkulde toplam 33 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. Yerinde B Blok ola rak isimlendirilen binanın girişi, Hacıkadın Sokak cephesinden, Sokak kotundan, 6 basamakla çıkılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplamalıdır. Binada, asansör bulunmamak tadır. Bina dış kapısı, çelik profillidir. Bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ile merdivenler, mermer kaplamalıdır. Mer diven korkulukları, küpeştesi, demir profillidir. Konu taşınmaz, 17 nolu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari proje sinde ve mevcutta, Hacıkadın Sokaktan girişli binanın 2. Normal katında, brüt;104 m² alanda, 3 oda, salon, antre, mut fak, koridor, banyo, wc, 3 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanıl maktadır. Konu taşınmaz, binanın Hacıkadın Sokağına bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, bina ön cep hesinden, güneye, bina sağ yan cephesinden, doğuya olmak üzere, çift cephelidir. Konu taşınmazın kapı nosu;17dir. İç mekânlarında, salon ve oda hacimlerinde, zeminler, laminat parke kaplamalıdır. Islak hacimler ile antre zeminleri, se ramik kaplamalıdır. Salon ve oda hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerit malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyosunda, ayaklı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Meskenin dış ka pısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir.

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İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 15.12.2016 tarihli ya zısında; Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 19 Pafta, 16517 Parsel sayılı yer, 25.02.2013 tasdik tarihli, 1/1000 öl çekli, Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampüs Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planında, ön bahçe;3 met re, arka bahçe;4 metre, yan bahçe;3,00 metre, ikiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : ipotek

1. Satış Günü : 15/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

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Satış Yeri : Tevfikbey mah. Halkalı caddesi No 146 Küçükçekmece Ceza Adliyesi A BlokG/71 nolu ihale odası Sefaköy K.Çekmece İstanbul

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3946 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/11/2017

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(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:705147 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de