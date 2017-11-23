T.C. POLATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NOSU : 2016/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara Polatlı ilçesi Kargalı mah/Köy Eğridere Mevkii eski 679 parsel yeni 259 ada 1 parselde kayıtlı 60.630,82 m2.TARLA-Köy yerleşim alanının 4,00 km.kadar doğusunda kalmaktadır,Kargalı-Taşpınar asfaltı taşınmazın yaklaşık 600 m.kadar güneyinden geçmektedir.Batısından tarla yolu geçmektedir,killi tınlı toprak yapısında,orta verimli,doğuya doğru azalan eğimli,kıraç tarım arazisidir,havalanma kapasitesi yüksektir,buğday nadan münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir,üzerinde kuru tarıma uygun buğday,arpa,yulaf,kimyon vb.ürün yetiştiricilği yapılabilir.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 485.046,56 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Polatlı ilçesi Kargalı mah.Eğridere Mevkii eski 677 parsel yeni 258 ada 25 parselde kayıtlı 94.768,74 m2.TARLA-Köy yerleşim alanının 3,8 km.kadar doğusunda kalmaktadır,Kargalı-Taşpınar asfaltı taşınmazın yaklaşık 700 m.kadar güneyinden geçmektedir.Doğusundan tarla yolu geçmektedir,killi tınlı toprak yapısında,orta verimli,doğuya doğru azalan eğimli,kıraç tarım arazisidir,havalanma kapasitesi yüksektir,buğday nadan münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir,üzerinde kuru tarıma uygun buğday,arpa,yulaf,kimyon vb.ürün yetiştiricilği yapılabilir.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 758.149,92 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 14:45 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 14:45 - 14:55 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara-Polatlı ilçesi Kargalı mah/köyü Çördük mevkii eski 553 parsel yeni 255 ada 10 parselde kayıtlı 55.800,21 m2.TARLA-Köy yerleşim alanının 3,6 km.kadar doğusunda kalmaktadır,Kargalı-Taşpınar asfaltı taşınmazın yaklaşık 1100 m.kadar güneyinden geçmektedir.güneyinden tarla yolu geçmektedir,killi tınlı toprak yapısında,orta verimli,güneye doğru azalan eğimli,kıraç tarım arazisidir,havalanma kapasitesi yüksektir,buğday nadan münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir,üzerinde kuru tarıma uygun buğday,arpa,yulaf,kimyon vb.ürün yetiştiricilği yapılabilir.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 390.601,47 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: -

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara - Polatlı ilçesi Kargalı mah./köyü Eğri Dere mevkii eski 678 parsel yeni 258 ada 26 parselde kayıtlı 34.613,01 m2.TARLA-Köy yerleşim alanının 3,9 km.kadar doğusunda kalmaktadır,Kargalı-Taşpınar asfaltı taşınmazın yaklaşık 1000 m.kadar güneyinden geçmektedir.Doğusundan ve kuzeyinden tarla yolu geçmektedir,killi tınlı toprak yapısında,orta verimli,güneye doğru azalan eğimli,kıraç tarım arazisidir,havalanma kapasitesi yüksektir,buğday nadan münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir,üzerinde kuru tarıma uygun buğday,arpa,yulaf,kimyon vb.ürün yetiştiricilği yapılabilir.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 276.904,08 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 15:15 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:15 - 15:20 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Polatlı ilçesi Kargalı mah/köyü Çamurcuk mevkii eski 82 yeni 227 ada 32 parselde kayıtlı 23.947,82 m2.TARLA-Taşınmaz köy yerleşim alanının 4,50 km.kadar kuzeybatısında kalmaktadır,Polatlı Kargalı asfaltı taşınmazın yaklaşık 1100 m.kadar güneyinden geçmektedir,kuzeyinden tarla yolu geçmektedir,killi tınlı toprak yapısında verimli,düz,kıraç tarım arazisidir,havalanma kapasitesi yüksektir,buğday nadas münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir,üzerinde kuru tarıma uygun buğday,arpa, yulaf, kimyon vb. ürün yetiştiriciliği yapılabilir.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 215.530,38 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: -

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara-Polatlı ilçesi Kargalı mah/köyü Köyiçi mevkiinde bulunan eski 1343 parsel yeni 364 ada 1 parsel 562,32 m2.alanlı KERPİÇ EV,AHIR,SAMANLIK,ANBAR ve AVLU vasıflı taşınmaz.Köy yerleşim alanı içerisinde,köy camiinin yaklaşık 80 m kadar batısında kalmaktadır,dört bir yanından köyiçi yolu geçmektedir.Avlu girişi batı yönden olup 98 dış kapı numaralıdır,etrafı çevrili olup avlu şeklinde kullanılmaktadır,avlu içerisinde kerpiçten yapılmış olan eski ev,ahır,samanlık ve anbar yapıları bulunmaktadır,yapılar eski kerpiç yapılardır ve bakımları da yapılmamıştır,Toprak çatıları ve kerpiç duvarları bakımsızlıktan yer yer çökmüştür,yapıların acil bakıma ihtiyaçları vardır,tedbir alınmazsa kısa zaman içerisinde yıpranma fazlalaşacaktır.Yapılardan mesken yaklaşık 110 m2.alanlıdır,anbar yaklaşık 30 m2.alınlıdır,samanlık yaklaşık 150 m2.alanlıdır,ahır ise yaklaşık 95 m2.alanlıdır.Belirtilen bu yapıların yıpranmaları çok fazla olduğu için ekonomik değerlerini yitirmişlerdir, ekonomik değerleri yoktur.Bahçesinde bazı bakımsız meyve ağaçları bulunmaktadır.

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İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 11.246,40 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 15:45 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:45 - 15:50 arası

Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1.KAT SATIŞ SALONU -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3 Satış sayılı dosya numarasıyla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna izafeten Polatlı İcra Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:702617 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de