T.C. SENİRKENT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2017/55 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan devletin mirasçılığının Tespiti davası nedeniyle;

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Isparta ili, Senirkent İlçesi, İstiklal Mahallesi, 242 ada 8 parsel ve 285 ada 4 parsel sayılı taşınmazlarda hisse sahibi Hüseyin kızı Emine Gürdal'ın son mirasçıları tespit edilemediğinden yasal ve/veya atanmış mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahkememize müracaat ederek mirasçılık sıfatlarını ispata yarar delillerini ibraz etmeleri aksi takdirde TMK 501. Ve 594. Maddeleri gereğince miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasının devlete geçeceği ilan olunur.

Basın:708325 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de