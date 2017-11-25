T.C. SUŞEHRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2016/421 Esas

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI :BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş ("BOTAŞ")

VEKİLİ : Av. Melda Nur BALCI-Av. Hasan Basri YÜKSEL

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI : Gülbiyaz SEZER- Kaya ve Emine kızı - 1964 Suşehri doğumlu

- 425***64 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT

METNİ : Kayıt maliki olduğunuz Dava konusu Sivas İli Gölova ilçesi Karayakup Köyü 141 ada 19 parsel sayılı taşınmaz, Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş ("BOTAŞ") tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş'ne yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Gölova şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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NOT: Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

Basın:706206 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de