T.C. VİZE İCRA DAİRESİ

2017/153 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;ihaleye katılmak isteyenlerden muhammen bedelin %20'si oranında nakit Türk Lirası veya Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu teminatının alınacağı, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

REKLAM

1.İhale Tarihi : 14/12/2017 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.

2.İhale Tarihi : 29/12/2017 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.

İhale Yeri : ERDİ YEDİEMİN OTOPARKI VİZE/KIRKLARELİ -

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 155.000,00 1 %18 34UPV63 Plakalı , 2013 Model , NA

Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , M3

sınıfı otobüs (CA Tek katlı) aracın

tipi NA Motor no:22073569 Ticari adı

REKLAM

SULTAN 140S otokar marka Şese

no:NLRTMNA00DA012255 otobüs 28 koltuk

sayılı , aküsü bitik olduğu için km'ye

bakılamadı. Aracın ruhsat ve anahtarı

mevcut, otobüsün koltukları iyi durumda, ön

cak kırık, teyp kafası yok, otobüsün sağ-

sol-arka ve ön kısımlarında S.S. 121 nolu

B. Yoncalı Kale M.T. Kooperatifi Kale

amblemi var.Otobüsün muhtelif yerlerinde

çizikler ve çürükler mevcut.Lastikleri iyi

REKLAM

durumda sağ ön ayna kırık, ön sol ve sağ

sinyal kırık, sis farları kırık, bagaj anahtarları

yok. Aracın kullanım amacı Yolcu Nakli-

Ticari.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Basın:705433 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de