TCMB repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.

Repo ihalesi nedir?

Merkez Bankası verilerine göre,repo işlemleri genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılır.

Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, işlem tarihinde sözleşme yaparak işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet satın alır. Geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir. İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde repo işlemine konu kıymeti satın almayı taahhüt eder.

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TCMB net fonlaması depo ve repo işlemlerinin toplamından oluşur.