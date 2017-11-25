THY 7 bin kişi alacak

İstanbul Yeni Havalimanı’nın faaliyete geçeceği 2018 yılı için Türk Hava Yolları’ndan (THY) 7 bin kişilik istihdam müjdesi geldi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “2018’e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500 çalışan. Ancak senenin iyi ve bu yıla benzer bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bin çalışana çıkabileceğini söyleyebilirim” dedi. Söz konusu istihdamın yüzde 40’ının anonim ortaklıkla, yüzde 60’nın da iştiraklerle olacağının bilgisini veren Aycı, “İşe alımlar için başvuruların yüzde 95’inin internet kanalı ile alınacağını belirtti.

YÜZDE 95’İ SINAVLA ALINACAK

İlker Aycı, işe alım süreci hakkında ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “Biz bunu sosyal medyada duyuruyoruz, yayınlıyoruz. Arkadaşlarımız sosyal medya ve internet yoluyla bizi rahatlıkla takip edip başvurabilecek. Sınavla alıyoruz. Alımlarımızın çok büyük bir kısmı, yüzde 95’ten fazlası sınavladır. Sınavı geçtikten sonra da aramıza katılacaklar. Bir eğitim sürecinden geçecekler ve ondan sonra görevlerine dağılacaklar. Hem pilot, hem kabin memurları, hem teknisyen, hem diğer hizmetli görevlileri alacağız. Hem yurt dışında çalışan mahalli personel, yurt dışından başvuranlar olacak.”

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İlker Aycı

GİDERLERİ YÜZDE 6 İYİLEŞTİ

THY’nin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aycı, gider ve maliyet kompozisyonlarının, eşdeğer havayollarıyla karşılaştırıldığında iyi bir yerde bulunduğunu, 2017 yılında giderlerinde yüzde 6’lık iyileştirme yaptıklarını söyledi. Aycı, “Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR’ının (faiz, vergi, yıpranma payı, amortisman ve yapılanma veya kira giderleri öncesi gelir) yüzde 25 olacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

ARTIK UÇAK YETMİYOR

Kendilerine güvenenleri mahcup etmediklerini anlatan Aycı, “Nisanda yerde uçak kalmaz demiştik, nisanda yerde uçak kalmadı. Nisana gelince ‘Haziran gibi çift haneli büyüme rakamları geliyor’ dedik, öyle oldu. Arkasından uçak yetmemeye başladı. Artık uçak yetmiyor. Yani talep arzın ötesine geçti” dedi. THY’nin uluslararası yolcu taşımacılığı bakımından 6’ncı sırada olduğuna dikkat çeken Aycı, şöyle devam etti: Bizim bu yıl amacımız 69 milyon yolcu taşımak. Üçüncü havalimanı açıldığı zaman kapasite sorunlarımız bittiği anda THY’nin yıllık 100 milyon yolcuya ulaşabilmesi çok kısa sürede olur.

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Uçak motoru atağı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yerli uçak motoru üretimine ilişkin, “THY Teknik’i bu anlamda önemli bir oyuncu olarak görüyoruz ve bu konudaki gruplara destek verip Türkiye’de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak isteriz. Bir şekilde bu projelerin içinde olacağız ve bunu destekleyeceğiz” dedi. Havacılık sektörüne ilişkin bir mühendislik merkezi kurup burada önemli mühendisler yetiştirmek istediklerini ifade eden Aycı, genç mühendisleri, kuracakları yeni mühendislik, mükemmeliyet merkezine davet edeceklerini bildirdi.

İkramlar artık Singapur’dan

THY’nin 10 yıldır ikram ortaklığı yaptığı Avusturyalı Do&Co firmasıyla üçüncü havalimanında yollarını ayırıp Singapurlu SATS Investment ile çalışacakları yönündeki görüşlere ilişkin İlker Aycı, şunları dile getirdi: “Bu sürece bir yıldan fazla süredir konuşarak gelindi. Olgunlaşınca yönetim kurulu seviyesinde teklifler alınıp değerlendirildi. Teklifler neticesinde THY vizyonuyla ölçüşen ve THY için daha avantajlı olan teklif değişik parametrelerden incelendi. Açık ve şeffaf bir şekilde karar ortaya çıktı.”