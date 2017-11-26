THY 'ulaştırma sektörü'nü uçurdu

Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle hafta boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu dönemde Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektörden 9 tanesi değer kazanırken 13 tanesi ise değer kaybetti.

Aynı dönemde en çok kazandıran sektör endeksleri içerisinde yüzde 7,7 ile ulaştırma ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 4,45 ile turizm izledi. En çok düşüş kaydeden sektör endeksleri içerisinde yüzde 5,19 ile bankacılık ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,01 ile ticaret , yüzde 1,97 ile spor izledi.

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THY performansı ile öne çıktı

En fazla kazandıran sektör endeksi içerisindeki hisselerde ise THY hisselerinin öne çıktığı gözlendi. Endeks içindeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle yön üzerinde belirleyici olan THY hisseleri bu dönemde yüzde 8,89 kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Haftanın son işlem gününde AA Finans Masasına konuk olan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kağıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz. Türkiye ekonomisi de kağıt üzerinde beklenenden daha fazla getirileri olan bir ekonomi... Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR'ının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Aycı, ayrıca yerli uçak motoru üretimi ile ilgili olarak, THY Teknik'i bu anlamda önemli bir oyuncu olarak gördüklerini ve bu konudaki gruplara destek verip Türkiye'de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak istediklerini bildirdi.

Aycı'nın açıklamaları sonrasında yükseliş eğilimi devam ettiren THY hisseleri 11,6 lirayı görmesinin ardından, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışa 11,39 liradan tamamladı.

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Bankacılık endeksinde kayıplar devam ediyor

Bu hafta en çok değer kaybeden sektör endekslerine baktığımızda ise bankacılık endeksi ilk sırada yer aldı. Haftalık bazda değer kaybını üst üstte 3'üncü haftaya taşıyan bankacılık endeksi, BIST 100 endeksi içerisindeki ağırlığı ve etkisiyle endeksin de gerilemesinde önemli rol oynadı.

Uzmanlar, yükselen faizlerin yılın son çeyreğindeki banka karlılıklarını azaltabileceği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredilerde geçmiş dönem büyümesinin son çeyrekte yakalanamayacağı beklentisiyle bankacılık endeksinde düşüşlerin görüldüğünü kaydetti.

Yıl sonuna kadar hangi sektörlerin öne çıkabileceğine ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde ihracatçı şirketlerin dikkati çektiğini ve parladığını belirterek, bu yılın son çeyreğinde yine ihracatçı sektörlerin ön planda olmasını beklediklerini ifade etti.

Kar marjları yüksek firmaların dikkat çekici olacağını belirten Özer, otomotiv, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinin ön planda olabileceğini söyledi.

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Özer, sektör şirketlerinin 2017 yılı son çeyrek bilançolarında da ihracat oranlarını artırarak devam edeceklerini ön gördüklerine dikkati çekerek, "Buna ek olarak, satışlarını döviz bazında yapan şirketlerde olumlu bir son çeyrek sonuçları yazabilir. İhracatçı şirketler arasında Arçelik, Alarko Carrier, Borusan Mannesman, Coca Cola, Çemtaş, Ege Endüstri, Erbosan, Ereğli, Ford Otosan ve Tofaş dikkat çeken şirketler arasında ilk sıralarda yer aldı. Havayolu şirketleri de ön planda olan şirketler arasında yerini alıyor. " değerlendirmesinde bulundu.



BIST 100 endeksinde teknik olarak zayıf bir tablo olduğunu ifade eden Özer, endeksin 50 günlük ortalamasından geçen 106.800 puanın altında kaldığı sürece güçlü bir seyir oluşmasından bahsetmenin zor olduğunu bildirdi.

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Özer, endeksin tekrar güç kazanabilmesi için 106.800 seviyesinin üzerine yerleşmesinin gerektiğini belirterek, bu durum sağlamadığı sürece önümüzdeki günlerde 101.000 seviyesine doğru bir hareket oluşma potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

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