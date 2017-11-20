EkonomiTHYden kargo taşımacılığında yeni rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den kargo taşımacılığında yeni rekor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor. Taşınan kargoda, THY Birleşik Arap Emirliği'nde 2. sıraya yükseldi. Körfez ülkeleri hava kargosunda 3. sırayı aldı" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
THY Kargo taşımacılığında yeni rekor kırarak Körfez ülkeleri arasında 3. sırayı aldı.
THY Kargo taşımacılığında yeni rekor kırarak Körfez ülkeleri arasında 3. sırayı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, taşınan kargoda, Birleşik Arap Emirliği'nde 2. sıraya yükseldiklerini, Körfez ülkelerinde ise hava kargosunda 3. sırayı aldıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin kargoda rekorlar kırdığını belirtti.

Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor.
Taşınan kargoda, (THY) Birleşik Arap Emirliği'nde 2. sıraya yükseldi. Körfez ülkeleri hava kargosunda 3. sırayı aldı. Biz dünyanın yükünü taşıyoruz." dedi.

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