THY'den kargo taşımacılığında yeni rekor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, taşınan kargoda, Birleşik Arap Emirliği'nde 2. sıraya yükseldiklerini, Körfez ülkelerinde ise hava kargosunda 3. sırayı aldıklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin kargoda rekorlar kırdığını belirtti.
Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor.
Taşınan kargoda, (THY) Birleşik Arap Emirliği'nde 2. sıraya yükseldi. Körfez ülkeleri hava kargosunda 3. sırayı aldı. Biz dünyanın yükünü taşıyoruz." dedi.
Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor.
Taşınan kargoda:
Birleşik Arap Emirliğinde 2.sıraya yükseldi. Körfez ülkeleri hava kargosunda 3.sırayı aldı.
Biz dünyanın yükünü taşıyoruz!
Türk Hava Yolları kargo rekorlar kırıyor.