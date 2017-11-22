Ticaret hayatında yeni döneme geçiliyor

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlıyor. 1 Ocak 2018'de başlayacak yeni döneme göre esnaf, bu tarihe kadar POS cihazı olarak da işlev gören yeni nesil yazar kasa hazırlığını tamamlayacak.

Bankalar ile yapılan anlaşmalarla işyerleri kolay bir şekilde başvurularını yapıp yeni nesil yazar kasa sahibi olabilecek. Hürriyet'te yer alan habere göre Maliye Bakanlığı'nın 25 Aralık 2015 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti ciro/ iş hasılatı ve kullanılan yazar kasaların özelliği dikkate alınarak yeniden belirlenmiş ve 2014 yılı satışları veya iş hasılatı 1 milyon lirayı aşan mükellefler için bu süre 1 Nisan 2016 olarak öngörülmüştü.

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Tebliğ hükümlerine göre, yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti, satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon lira ile 500 bin lira arasında olan mükellefler için 1 Temmuz 2016'da başladı. Hasılatları 150 bin lira ile 500 bin lira arasında olanlar da 1 Ekim 2016'da yeni nesil yazar kasaya geçiş yaptı. Hasılatları 150 bin liradan az olanlar için ise geçişte son tarih 1 Ocak 2017 olarak öngörüldü ancak süre sonra 1 yıl uzatıldı.

Ağustos'ta uzatılmıştı

Satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olan bazı mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğuna ilişkin süre ağustos ayında uzatılmıştı.

Maliye Bakanlığının Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇'nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanmış şu ifadelere yer verilmişti:

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti süresi, 1 Ocak 2017'den 1 Ocak 2018'e uzatıldı.

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2 milyon yazar kasa değişecek

Türkiye genelinde 2 milyon kadar yazar kasanın değiştirilmesi planlanırken, sektöre yabancı firmaların da ilgisi söz konusu. Pazarın büyüklüğü ise 4.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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