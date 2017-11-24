Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre aynı seviyede kaldı.

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Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı.