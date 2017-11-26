TMO üreticiyi rahatlattı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık piyasasında etkinliğini artırması sonrasında 140 bin ton fındık alımı karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yapıldı. Kurumun sezon başında sergilediği hamlesi hem fındık piyasasını hem de üreticiyi rahatlattı. TMO’nun piyasaya girmesiyle serbest piyasada yaşanabilecek fiyat düşüşünün önü kesildi. TMO, randevu verdiği üreticiden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant fındığın kilogramını ise 10 liradan satın alırken, 50 randımanlı ürün kilogramı ise 8,50 liradan işlem görüyor.

PİYASAYI DEVLET FRENLEDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2017 sezonunun tüm üreticiler adına önemli olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle son iki üç yıldır serbest piyasada oluşan fiyatlardan dolayı üreticimiz mutsuzdu. Düşük fiyatlar karşısında TMO’nun devreye girmesi artık bir zaruret oluşturdu” dedi. Sezon başından bu yana pazara ciddi miktarda fındık indiğini, pazara inen fındığın önemli oranının ise TMO depolarına girdiğini aktaran Soydan, “Ofisin üreticilerimize çok ciddi katkıları olmuştur. Serbest piyasa son yıllarda üreticilerin beklediği fiyatları oluşturmadığı gibi bu sezonda daha kötü fiyatlarla karşı karşıya kalabilirdik. İşte tam bu noktada TMO hamlesi aşağı doğru düşen fiyatları bir nevi frenlemiş ve durdurmuştur. Devletin müdahalesi üreticiyi rahatlatmıştır” şeklinde konuştu.

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TZOB Üyesi Arslan Soydan

100 BİNE YAKIN ÇİFTÇİ VAR

Soydan, eylül ayından beri piyasa olan TMO’nun her gün tonlarca fındığı deposuna koyduğu bilgisini de aktararak, “TMO bugüne kadar 140 bin ton fındık alımı karşılığında da üreticilere 1 milyar 400 milyon lira gibi bir ödeme gerçekleştirmiştir. Bunlar önemli rakamlardır. Belki TMO yetkilileri bile bu kadar miktar fındığın getirileceğini tahmin bile edememiştir. Ofis 10 bin ton fındık alımı içinde yakın tarihlere üreticilere randevu vermiştir” açıklamasında bulundu. Soydan, 100 bine yakın üreticinin TMO’ya fındık verdiğini, ofisin 45 noktada alımlarını sürdürdüğünü belirtti.

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