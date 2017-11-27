Türkiye'de doğalgaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, eylülde yüksek seyreden elektrik tüketiminin doğalgazdan karşılanması nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artış göstererek 3 milyar 680 milyon metreküpe çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sektör raporuna göre, geçen yıl eylülde 3 milyar 7 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 22,4 artarak 3 milyar 680 milyon metreküp oldu.

Toplam ithalatın 3 milyar 232 milyon metreküpünün boru hatlarıyla, 448 milyon metreküpünün ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildiği eylül ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 121 milyon metreküple Rusya'dan geldi. İthalatta bu ülkeyi 519 milyon metreküple Azerbaycan, 518 milyon metreküple İran izledi.

Doğalgaz tüketimi yüzde 28 arttı

Eylül ayında, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kullanımının yüksek seyretmesiyle doğalgaz tüketiminde de artış yaşandı. Eylülde doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 3 milyar 428 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgazı elektrik santralleri tüketti. Geçen yılın eylül ayında elektrik santralleri 824 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı ayında söz konusu miktar yüzde 115,5 artışla 1 milyar 777 milyon metreküpe çıktı.

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Tüketimde elektrik santrallerini 282 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri ve 230 milyon metreküple konutlar izledi.

Doğalgaz stoklarında yüzde 4,21 artış

Geçen yıl eylülde 2 milyar 773 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 4,2 artışla 2 milyar 890 milyon metreküpe yükseldi.

Eylülde Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 1,92 azalışla 57,99 milyon metreküpe indi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

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