'Wall Street Türkiye hakkında yanılıyor'

Goldman Sachs aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "Kırılgan Beşli" kavramının yanlış bir adlandırma olduğunu belirtti.

Kurumun yöneticilerinin değerlendirmelerine göre yeni çıkmış bir kavram olan Kırılgan Beşli içinde yer alan ülkeler aslında oldukça güçlü görünüyor. Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs Asset Management’ın yaklaşık 45 milyar dolarlık deniz aşırı fonunu yöneten Angus Bell, ‘Kırılgan Beşli’ye dahil edilen ülkelerin ekonomik bir şoka birkaç yıl öncesine göre daha dayanıklı olduğunu belirtti.

S&P Global Ratings, 2014’te Morgan Stanley’nin geliştirdiği Kırılgan Beşli kavramını değiştirmiş ve yakın zamanda kavrama 5 ülke olarak Türkiye, Arjantin, Mısır, Pakistan, Mısır ve Katar’ı dahil etmişti.

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Türkiye görece olarak en az endişe vereni

Bell’e göre Türkiye’nin süregelen borç dinamikleri, sorunları arasında en az endişe vereni. Bell, Macri yönetimindeki Arjantin’in yönetilebilir açıkları, görece düşük borç seviyesiyle beğendiği ülkeler arasında olduğunu belirtti. Mısır’ın uyguladığı acı reçetenin de makroekonomik istikrarı sağladığına dikkat çekti.

Goldman Sachs Asset Management’ın Arjantin ve Türkiye eurobondlarında ve Mısır yerel para birimi takvillerinde uzun pozisyonu bulunuyor.

S&P analisti Moritz Kraemer 20 ülkeye yönelik değerlendirme yapmış ve Morgan Stanley’in 5 kırılgan ülke değerlendirmesinden sadece Türkiye’yi değiştirmemişti.