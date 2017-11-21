"Yerli otomobil" üretimine yeni talip

Ege Otomotiv Derneğinden (EGOD) yapılan açıklamaya göre, EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay ve yönetim kurulu üyeleri, EBSO ve yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için lobi faaliyetleri yürütülmesi amacıyla kurulan "Takip ve İzleme Komitesi"nin başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti.

Yorgancılar, EGOD yönetiminin yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtikleri ziyarette, yerli otomobil konusunda elini taşın altına koymak isteyen herkesin çabasının çok değerli olduğunu vurguladı.

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Yorgancılar, "Öncelikle aracın modeli, hangi segmentte olacağı belirlenecek. Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra üretim yeri kararlaştırılacak. Ege Bölgesi ve İzmir'in yerli otomobilin nerede üretileceği tartışmasında öne çıkan avantajları mevcut. Bu süreçte bu avantajları farklı kanallardan muhataplarına anlatacağız." ifadelerini kullandı.

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EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Akkalay da şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan yerli otomobil zirvesinde belirlenen 8 kişilik Takip ve İzleme Komitesi'nin başkanı olan Ender Yorgancılar'ı ziyaret ederek kendisiyle fikir alışverişinde bulunduk. Bu süreçte EGOD olarak üstümüze düşen bir görev olursa seve seve yerine getireceğimizi de söyleyerek desteğimizi sunduk."

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