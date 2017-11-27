Yerli otomobilde yeni öneri

Bakan Işık, yerli otomobille ilgili "Benim önerim menzili uzatılmış elektrikli araç olması" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde Adalet ve Medeniyet Derneğince "Milli Teknoloji, Milli Yazılım ve Milli Üretim" temasıyla düzenlenen "Mühendislik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Işık, yerli otomobille ilgili yaptığı açıklamada kendi önerisi olan menzili uzatılmış elektrikli araç (hibrit araç) konusunu da dile getirdi.

EKONOMİ Elektrikte yerli oto ayarı

Işık, şöyle konuştu:

"Gelecek elektrikli otomobilde. O zaman bizim otomobilimiz elektrikli olmalı. Çalışmaları başlattık ancak altyapı belli bir sürede hazırlanamayacağı için, menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelini benimsedik. Bu modelde, araçta bir batarya var, 20 veya 30 kwh. Yapılan araştırmalara göre büyük şehirlerde insanlar günde ortalama 60 km, küçük şehirlerde ise 20 km yol yapıyor.

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Eğer araç 100 km menzili garanti altına alırsa, insanlar akşam evinde şarja takıp sabah arabasına binip gidebilir. Ama İstanbul'dan Ankara'ya gidecekseniz, her 100 km'de durup şarj edemezsiniz. Ona da menzilin uzatılması için benzinle çalışan küçük bir jeneratör koyuyorsunuz, aracın bataryası yüzde 30'un altına düştüğünde jeneratör çalışıyor ve 15 dakikada bataryayı dolduruyor. Siz de her yere gönül rahatlığı ile gidebiliyorsunuz. Bu şekilde 1000 km'lik mesafeyi max 20 litre benzinle alabiliyorsunuz. Benim önerim menzili uzatılmış elektrikli araç olması. Bence bu çok daha kolay ticarileşir. "