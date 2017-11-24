Yumurtaya 'yetiştirme şekli' damgası

Kabuklu yumurta üzerinde "yetiştirme metodu kodu"nun da yer alması zorunluluğu getirildi. Bu koddan, yumurtanın "organik", "kümeste kafessiz" ya da "kafesli" yetiştiricilikle üretilip üretilmediği anlaşılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan kabuklu yumurta (A sınıfı) üzerine "yetiştirme metodu kodu" da damgalanacak. Söz konusu kodun tespitinde "Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" hükümleri esas alınacak.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik verilecek.

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Kod, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılacak.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacak.

Tebliğe göre, yumurta ürünleri üretimine dair işletme onay belgesi almış sıvı yumurta ve işleme tesisleri, "gıda sanayi" olarak tanımlandı.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, 16 Nisan 2018'e kadar tebliğ hükümlerine uyum sağlama zorunluluğu getirildi.