Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Malatya Beşiktaş canlı izle

Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Lig'in 13. haftasında Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi canlı izlemek için sayfamızdan faydalanabilirsiniz. Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı 13. sıradaki ve 14 puanlı Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmenin planlarını yapıyor. Saat 16.30'da başlayacak Malatyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleden tüm detayları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Malatya deplasmanında 3 puan arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

- Üç eksik

Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

- Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.