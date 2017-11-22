Facebook Communities Summit Londra'da gerçekleşecek

Facebook, geçen haziran ayında ilk kez Chicago’da gerçekleştirdiği Facebook Communities Summit (FCS)’i, 8-9 Şubat 2018 tarihlerinde Londra’da düzenleyecek.

Facebook açıklamasına göre, Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren grup ve sayfa liderleri ve Facebook’ta etkinlik düzenleyenler, Facebook Communities Summit Europe’a katılma şansı elde etmek için https://facebookcommunitiessum... adresinden 1 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, Avrupa'nın dört bir yanında Facebook’u, insanları bir araya getirmek için kullanan topluluk liderleriyle buluşacakları etkinlik kapsamında Facebook’ta başarılı etkinliklere imza atan kişiler ile grup ve sayfa liderlerini Londra’da ağırlayacaklarını bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanların birbirine destek verdiği birçok anlamlı grup olduğunu dile getiren Mendelsohn, şunları kayretti:

"Etkilendiğimiz bu grupların hikayelerini daha fazla kişiye ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Türkiye’de Grup Liderleri Günü’nü Kasım 2017’de İstanbul’da düzenledik. Farklı konulara odaklanan anlamlı grupların liderleri ile bir araya geldiğimiz etkinlikte başarılı grupların hikayelerini dinledik ve onlara daha fazla güç vermek için neler yapabileceğimiz konusunda değerli geri bildirimler aldık. Kanser tanısı alanların ve yakınlarının kanserle tanışma anından itibaren tedavi ve sonrasındaki süreçlerinde karşılaşabilecekleri ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla bir araya gelen topluluklardan, şehirde gündelik hayatta bisiklet kullanan kadınların sayısını artırmayı hedefleyen gruplara kadar, bu anlamlı toplulukların her birinin ilham verici hikayeleri var."