Galatasaray: 2 A. Alanyaspor: 0 maç özeti ve golleri izle-Geniş Özet izle

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maç özetini, golleri ve önemli anları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısından skor bilgilerini, geniş maç özetini ve notları haberimizden görebilirsiniz.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan futbolculardan Eren Derdiyok yedeğe çekilirken, Jason Denayer ile sarı kart cezalısı Fernando Reges de müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Maç öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sağ arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci de riske edilmemek amacıyla kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Aytemiz Alanyaspor maçında, sarı kart cezası biten Serdar Aziz ile Selçuk İnan, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin forma giydi.

Tudor eski sisteme döndü

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçında 4-2-3-1 sistemine dönüş yaptı. Galatasaray, Hırvat teknik adamın bu sistemi uyguladığı ligin ilk 8 haftasındaki maçlarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

Igor Tudor, ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle beraber son 4 müsabakada farklı sistemler denerken, bu maçlarda birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 8 puan kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden, savunmayı Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz ve Iasmin Latovlevici'den oluşturan Tudor, ön liberoda Selçuk İnan ve Badou Ndiaye'yi görevlendirdi. Kanatlarda Rodrigues ve Yasin Öztekin'in sahaya çıktığı sarı-kırmızılı takımda forvetin arkasında ise Younes Belhanda forma giydi. Galatasaray'ın ileri ucunda ise Bafetimbi Gomis sahada yer aldı.

Yasin Öztekin ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'da Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli futbolcu, maç öncesindeki ısınmada arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci'nin yerine ilk 11'de müsabakaya başladı.

Yasin Öztekin, daha önce 4 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.Bu arada Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından bu maçta da görev alamayarak cezasını tamamladı.

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Aytemiz Alanyaspor'da iki önemli eksik

Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love ile Junior Fernandes, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Akdeniz ekibinde bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 kez ağları havalandıran Vagner Love ile Fernandes, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemedi.

Kadına şiddete tepki

Karşılaşma öncesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla seremoni düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartın önünde, takım kaptanları ve hakemlere turuncu renkli kaşkol taktı.