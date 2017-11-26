Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, girdiği birçok pozisyonu değerlendiremedi. Ataklarına devam eden sarı kırmızılı takım Yasin Öztekin'in bulduğu golle maçta öne geçen isim oldu. İkinci yarı daha da baskılı oyun oynayan Galatasaray'da 89. dakikada sahneye Gomis çıktı ve maçın skorunu tayin eden isim oldu. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Öztekin'in 33. ve Bafetimbi Gomis'in 88. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi moral buldu.

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Karşılaşmayı kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.

- Sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde oynadığı Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

- Gomis gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Fransız futbolcu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.

Gomis, böylece forma giydiği 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önüne geçti.

- Yasin Öztekin ilk 11'e golle döndü

Galatasaray'da Yasin Öztekin bu sezon 11'de başladığı ilk maçta rakip ağları havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yasin Öztekin, ayrıca ligde bu sezon Tolga Ciğerci'den sonra Galatasaray adına gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.

- Yasin Öztekin ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'da Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesindeki ısınmada arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci'nin yerine ilk 11'de müsabakaya başladı.

Yasin Öztekin, daha önce 4 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından bu maçta da görev alamayarak cezasını tamamladı.

Türk Telekom Stadyumu’nda maçı 36 bin 642 kişi izledi

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye 36 bin 642 seyirci geldi.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu müsabakayı Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye 36 bin 642 kişi geldi. Maç boyunca sarı-kırmızılılara desteğini esirgemeyen taraftalar, tezahüratlarla takımlarının 12. adamı oldu. Taraftarlar, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş maçı için de ezeli rakibine göndermelerde bulundu.



