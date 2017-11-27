Galatasaray Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK

Galatasaray Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupanın 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Sivas Belediyespor kozlarını paylaşacak. Mücadele 28 Kasım Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

Sivas Belediyespor'da Galatasaray heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile eşleşen TFF 2. Lig temsilcisi SivasBelediyespor, güçlü rakibini saf dışı bırakıp üst tura çıkmayı hedefliyor.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kemerspor 2003 ve 4. turda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'u eleyerek, 5. turda Galatasaray ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray ile SivasBelediyespor, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 sezon önce Beşiktaş ile eşleşen ve rakibini deplasmanda 4-3 yenen, evinde ise 2-0 mağlup olarak C Grubu'nu lider tamamlayan Sivas Belediyespor, aynı sevinci yeniden yaşamak istiyor.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının ligde iyi bir performans sergilediğini söyledi. Mütevazı bir kulüp ve iyi bir takım olduklarını belirten Bozkurt, "Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile karşılaşacak olmamız bizleri ayrı bir heyecanlandırıyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. O maçın değeri, önemi, bizim için çok farklı." dedi.

Rakiplerinin Galatasaray olmasının kendilerini asla korkutmadığını vurgulayan Bozkurt, "Hatta tam tersi, oyuncularımda Galatasaray ile oynayacak olmanın verdiği bir mutluluk ve heyecan var. Kupanın en büyük özelliği her takım birbiriyle karşılaşabiliyor, her şehre büyük takımlar gidebiliyor. Galatasaray ile oynayacak olmak tabii ki bizi de oyuncuları da heyecanlandırıyor. Oyuncular belki bir daha hiçbir zaman o stada çıkamayacak. Bunun heyecanını ve zevkini yaşamak lazım." diye konuştu.

- "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Bu karşılaşmada oyuncularının büyük kazanımlar elde edeceğini aktaran Serdar Bozkurt, şunları kaydetti:

"Tabii ki futbol bu, hiçbir şey belli olmaz, çıkıp sahada oynayacağız. Daha önce örnekleri var, bu kulüp daha önce Beşiktaş'ı yenmiş bir kulüp. Büyük takımları yenen alt lig takımları var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi arzuluyoruz. Hem içeride hem dışarıda bir de büyük takımlara karşı oynayacak olmak tabii ki kolay değil. Türkiye'ye iyi bir Sivas Belediyespor izlettirmek istiyoruz. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirip, istediğimiz neticeyi almak istiyoruz. Çok iddialı konuşmaya ve 'Galatasaray beklesin, biz geliyoruz' demeye gerek yok. Bu, oyuncularımız üzerinde bir baskı oluşturur. Biz o günün şartlarında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Topa sahip olan bir takımız ve bunu biraz sahaya yansıtırsak bizim için iyi işler olacağına inanıyoruz."

- Nuri Melih: "Kupada turu geçmek istiyoruz"

Sivas Belediyespor'un ikinci kaptanı Nuri Melih Mursal da Süper Lig'in lideri Galatasaray ile eşleşmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Zorlu bir maçımız var, bunu biliyoruz. Daha önce de Beşiktaş ile kupada oynadık, iyi oynamaya ve elimizden geldiğince rakibimizle mücadele etmeye çalışacağız. İnşallah iyi olur ve hayırlı bir sonuç alırız. Kupada turu geçmek istiyoruz, inşallah ilk önce deplasmanda güzel bir sonuçla Sivas'a dönüp, burada da turu atlarız." dedi.

Galatasaray'ın yıldız oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan Nuri Melih, "Sahaya çıktığımızda herkes eşit konumdadır. Kalite farkı olabilir ama kora kor mücadele etmeyi düşünüyoruz. Kupadaki hedefimiz kademe kademe iyi sonuçlar alarak bir üst tura yükselmektir." ifadelerini kullandı.

- Seyid Ahmet: "Böyle maçlar vitrin maçları"

Orta saha oyuncusu Seyid Ahmet Han da Galatasaray'ın kupanın favori takımlarından olduğunu belirtti.

Sivas Belediyespor'un da hedefleri olduğunu ve Galatasaray karşısında elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Seyid Ahmet, "Böyle maçlar vitrin maçları çünkü biz elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermek istiyoruz. Galatasaray karşısında haddimizi bilerek elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Rakibimiz Türkiye'nin favori takımlarından biri, onlara karşı oynayacak olmak bizler için güzel bir duygu. Takımda bir heyecan var, çok güzel bir maç olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray’da sakatların durumu

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Yener İnce’nin sözleri şöyle:

"Tolga ısınma sırasında sprint atarken sol arka alt adalede bir ağrı hissettiğini söyledi. Onu durdurduk. İyi ki de durdurmuşuz. Bugün yaptığımız MR’da ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak.Lato maç sırasında sağ dizine bir darbe aldı ve dizinde bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme var ve dış menisküsünde bir yırtık var. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz.

Jason Denayer’in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçada bir gerilmesi olmuştu. Bugün iyi bir durumda ve düz koşulara başladı. Yarın bir testimiz var, aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak.Serdar’ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde bir kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok.

Serdar’ın ilk sorusu ’Oynarım değil mi?’ oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da tartıştık. Sağolsun onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz.Şu anda Jason ve Serdar’da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Lato bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacak."