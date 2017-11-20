Giresun Eğribel geçidinde kar yağışı etkili oldu-Giresun hava durumu

Giresun ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Eğribel Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışıyla 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, beyaz örtüsüne büründü.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi'nde ulaşımda aksaklık yaşanmadı.

Giresun hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Iğdır çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Salı günü) yer yer kuvvetli (10-20 cm) , 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Salı günü) yer yer kuvvetli (10-20 cm) , 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Başta Bolu Dağı geçidinde olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat il merkezlerinde 2 ila 5 cm, yüksek kesimlerinde 5 ila 20 cm örtü yapması bekleniyor. Bölgede bu sezonun ilk kar yağışlarının görülmesi beklendiğinden başta yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.