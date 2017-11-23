15 Temmuz'un ilk faturası Pensilvanya'ya

TBMM, yakalama kararı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kaçak ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz başta olmak üzere, Ankara’da Özel Harekât Merkezi ile Meclis’i ve Cumhurbaşkanlığı çevresini bombalayan pilotlar, darbecilerin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ diye adlandırdığı generaller ve pilotlara lojistik destek veren askerler dahil 124 kişiye tazminat davası açmıştı.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmalara başlamak için hukukta ‘bekletici sorun’ kabul edilen tebligat aşamasını tamamlamaya çalışıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gülen için borç tebliği, Pensilvanya’da 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Saylandrsburg adresine gönderildi.

Tebliğ mektubu, Adalet, Dışişleri Bakanlıkları ve Washington Büyükelçiliği aracılığıyla adrese ulaştırılacak.

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TBMM'ye faturası belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla TBMM Ana Binasında ve Ziyaretçi Kabul Binasında büyük hasar meydana geldi. Toplam hasar tutarı 11 Milyon 818 bin 370 TL olarak açıklandı.