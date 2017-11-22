Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün anavatanı ABD’de rahatça hareket ettiğini belirtti. Amerika’nın terör örgütlerine verdiği desteğe de tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Dünyada ve özellikle de bölgemizde öyle bir değişim süreci yaşanıyor ki eğer hedeflerimizin çıtasını ve çalışma tempomuzu sürekli yükseltmezsek hem kendimizi hem de ülkemizi geriletiriz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar, AK Parti’yi de Türkiye’yi de anlamıyor demektir. Sırf kendi çıkarları için ülkenin zarar görmesi pahasına, partimize ve bize yüklenenlere milletimizin itibar etmeyişinin sebebi de budur.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK TUZAĞI

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17-25 Aralık’ta, hukuk kisvesi altında ülke tarihinin en büyük tuzaklarından birisi kuruldu. Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika’da kurdular. Birileri hala FETÖ’nün ağzıyla bizi itham etmeyi sürdürüyorsa, sebebi ancak aynı tuzakta onlara verilen rolü oynamaktır. Aynı çevreler, hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala ‘tiyatro’ hala ‘kontrolü darbe’ diyebiliyorsa, bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.

GERÇEK TIYNETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bunların NATO’da yaşanan şahsım ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili skandal üzerine ilk defa mili bir tavır gösterebilecekleri ümidine kapılmıştık. Maalesef aradan üç gün geçmeden gerçek tıynetleri ortaya çıktı ve bu hadiseyi de tıpkı 15 Temmuz gibi ‘tezgah’ diye yaftalamaya başladılar. Bugün Türkiye’yi dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise varsa hepsinin arkasında ya FETÖ ya PKK ya da bu örneklerdeki kifayetsiz muhterislerin parmağı bulunuyor.

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Erdoğan, konuşması sırasında “Tayyip dede” diyerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan 3,5 yaşındaki Gülhan Aydoğdu’yu kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.

BİZDEN GÖRÜNEN ALÇAKLAR

Biz FETÖ’yü vatanımızdan söküp attık ama görüyoruz ki bu örgüt kendi ana vatanında rahatça faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde PKK alelade bir terör örgütü olmaktan çıkıp Türkiye’ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Biz gerçek düşmanla baş edebiliriz, bu konuda da hiç bir sıkıntımız yok. Bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımızdan değil onlarla birlikte hareket eden ve zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor.

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KIZIL ELMAMIZ 2023 HEDEFLERİ

Devletimize ve milletimize yönelik saldırıların çoğunun gerisinde ya teşvik edici ya da kullanılan olarak bir şekilde ülkemizle bağlantılı çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye bunlara rağmen, bunları da ezip geçerek hedeflerine varabilecek güçtedir. Şimdilik kızıl elmamız, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline gelmektir. Böylece istiklalimize ve istikbalimize çok daha sıkı bir şekilde sahip çıkma fırsatı elde edebileceğimize inanıyorum. Hedefe ulaşmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.

Türkiye oyuncak değil

Türkiye’nin 2010, özellikle de 2013’ten itibaren, bölge ile ilgili senaryolar gereği, belirli bir istikamete itilmeye çalışıldığını ama ayakta kaldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Her şeyi denediler ama Türkiye’yi teslim alamadılar. Türk milletinin mücadele azmini kıramadılar. Şimdi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya, istikrarsızlaştırmaya, ithama, lekelemeye, köşeye sıkıştırmaya ve böylece kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar. Ülkemize yönelik saldırılar aptalların değil ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamını ve işlerin ne yöne evrilmek istendiğinin gayet iyi farkındayız. Bu işleri yapanlar sanıyorlar ki her şey kağıt üzerinde olduğu gibi yürüyecek. Öyle olmayacağının onlarca mesajını son birkaç yılda verdik. Anlamadıysalar buradan bir kez daha tekrarlayayım; Türkiye öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden biri değildir” dedi.

Bu silahlar kime karşı

“Yıllardır adeta yenilmez bir canavar gibi takdim edilen DEAŞ’ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak oyunlarına rağmen aslında ne kadar kof bir yapı olduğunu dünyaya gösteren Türkiye olmuştur” diyen Erdoğan, ABD’nin terör örgütü PKK ile işbirliğini eleştirdi:

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“DEAŞ’ın ortaya çıkış ve ortadan kayboluş süreci baştan sona muammalarla ve soru işaretleriyle dolu. Hadi ‘DEAŞ’ı temizlediğinizi’ söylüyordunuz, peki hala silah yüklü TIR'lar niçin Kuzey Suriye’ye veya Suriye’ye geliyor? Hala bu niye devam ediyor? Siz bu silahlanmayı Kuzey Suriye’de veya Suriye’de hangi ülkeye karşı yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz? Bunları izah etmeleri lazım, anlatmaları gerekiyor. Dert başka. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kimse Türkiye’nin kendi bekasını ilgilendiren bu senaryolar karşısında eli kolu bağlı oturmasını bekleyemez.”

Rahatsız olsanız da yapacağız

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Erdoğan, enerji hamlelerine karşı çıkanlara dikkati çekti. Erdoğan, “Sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimlerin enerji hamlelerimizi baltalamak için özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor, böyle de gidecek. Kendi yerli kömür rezervimizi hayata geçirdiğimiz anda cari açığımızı da ciddi oranda azaltırız. Bir dönem HES’lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşa edildiği yalanın ortaya attılar. Eğer hidroelektrik santraller bölücü terör örgütlerinin saldırılarında önem teşkil ediyorsa demek ki biz doğru yoldayız” dedi.

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TÜRK SOLUNUN TARLASI SÜRÜLMÜŞ

Erdoğan, “Şu anda enerji dendiği zaman onun altyapısını oluşturan ne varsa Türkiye artık bunları kullanır hale geldi. Şimdi nükleere giriyoruz. Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız. Türk solunun tarlası sözüm ona karşı oldukları emperyalistler tarafından çok önceden sürülmüştür. Kahrolsun dedikleri tüm güçlerin bilerek ya da bilmeyerek taşeronluğunu yapmışlardır. Dün darbecilere, vesayetçilere gönüllü hizmetkarlık edenler, bugün de Türkiye’nin enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere piyonluk yapıyor” diye konuştu.

İçinizdeki teröristleri temizleyin

Erdoğan, “Bugün bize yaptıklarına yarın kendileri maruz kalanlar aynı mukavemeti gösterebilecekler mi? Hiç sanmıyorum. Güç zehirlemesiyle hareket edenlerin sonu mutlaka hüsran olacaktır. Nitekim kullandıkları malzemeler giderek azalıyor. Bu uğurda FETÖ gibi, PKK gibi 40 yıllık emeklerinin ürünü örgütleri dahi harcamayı göze aldılar ama yine de neticeye ulaşamadılar. Kendi bütünlüğünü korumakta zorlanan Avrupa Birliği kendince her fırsatta bize parmak sallıyor. En son fonlarda kesintiye gitmişler. Siz önce kendi içinizdeki teröristleri bir temizleyin, kendi ülkelerinizde hükümetlerinizi bir kurun” dedi.

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