2 FSB ajanı serbest

İstanbul Başakşehir'de Çeçen Komutan Abdulvahid Edelgiriev'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayla ilgili Türkiye'de yargılanan 2 Rus ajan Rusya'ya iade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) için çalışan Juri Anisimov ve Aleksandr Smirnov'un 694 sayılı KHK ile MİT kanunun 26. Maddesine eklenen takas kanunu kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

Çeçen Komutan Abdulvahid Edelgiriev

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

İki Rus ajanı MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Nisan 2016'da İstanbul'da yakalanmıştı. Çeçen komutana yönelik suikastın ardından Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen ajanlar, 4 Nisan 2016'da yeniden İstanbul'a geldiklerinde kıskıvrak yakalanmıştı. Ajanların İstanbul'a yeni bir eylem için keşif yapmaya geldikleri belirtilmişti.

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Türkiye'de işlenen tüm Çeçen cinayetlerinin arkasında bu iki ismin olması dikkat çekiyordu.