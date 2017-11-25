2 yılda çözüm umudu

Suriye’de siyasi çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk adımı attı. Hedef, “Suriye halkının tüm kesimleri nezdinde kabul görecek kalıcı ve muteber bir siyasi çözüm” olarak belirlendi. Bu doğrultuda, üç garantör ülke, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında çerçevesi çizilen “Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin” hayata geçirilmesine yardımcı olmak üzere harekete geçiyor.

ÖNCE ZEMİN OLUŞTURULACAK

Çözüm yolunda sahadaki şartların düzeltilmesi gerekiyor. Ablukaların kalkması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ve kesintisiz ulaştırılması, sivillerin korunması, mayınların temizlenmesi, tutukluların karşılıklı salıverilmesi gibi konularda gerekli adımların atılması için girişimlerde bulunulacak. İdlib ve Afrin sorunlarının çözümü de sağlandığında siyasi çözüm süreci hızlanacak. Suriye’de savaştan kaçan halkın geri dönebileceği şartlar oluştuğunda gerekli alt yapının sağlanması için hazırlıklar başlatılacak. Bu doğrultuda ilk adımlardan biri, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne hazırlık olacak. Kongreyle, Suriye’nin geleceğini belirleme vazifesini üstlenecek ulusal birliğin kurulması, ateşkes ve çatışmasızlığın tesisine katkı sunması, “şartsız ve doğrudan müzakerelerin” başlatılması için gerekli zeminin oluşturulması amaçlanıyor.

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Bir yandan da tüm tarafların haklarını koruyan yeni bir anayasa yazımı için Türkiye, Rusya ve İran misyon üstlenecek. Böylelikle, daha önce PYD’ye federal yönetim veren anayasa çalışmaları da ortadan kalkmış olacak. Garantör üç ülkenin yapacakları tüm bu çalışmaların ardından nihai hedef ise BM gözetiminde adil, şeffaf ve bağımsız seçimlere gidilmesi. Bu süreçte ayrıca demografik yapının normale dönmesi için de çalışma yürütülmesi planlanıyor.

SAMİMİ OLURLARSA ENGEL YOK

3 ülke siyasi çözüm için atacakları adımları tamamen BMGK’nın 2254 sayılı kararını esas alarak atacaklar. Karar, “6 ay içerisinde, ‘güvenilir, kapsayıcı ve bir mezhebe dayanmayan’ bir hükûmetin oluşturulması, 18 ay içerisinde ise, bağımsız ve adil seçimlerin BM denetimi altında gerçekleştirilmesi” şeklinde bir takvim ortaya koyuyor. Amerika, Rusya, İran ve hatta Esed rejimi siyasi çözümün zamanı geldiği noktasında samimilerse Suriye’de 2 yıl içerisinde kan ve gözyaşının durmasında bir engel bulunmuyor.