2017 öğretmenler günü ne zaman

Aileden sonra çocukların hayata hazırlanmasında büyük rol alan öğretmenler dünyanında şekillenmesinde en önemli etkenlerdendir. Bu yüzden öğretmenlik meslek olmaktan daha fazladır. Ve bu yüzden de yılda bir günde olsa öğretmenlerin günü olarak kutlanır.

PTT, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bu mesleğe mensup kişilere yüzde 25 indirim uygulanması için kampanya başlattı.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri (24 Kasım Öğretmenler Günü) olarak kutlanmaktadır. Her yıl çeşitli etkinliklerin yer aldığı okullarda bu yıl da öğretmenler günü şiirleri varolmaya devam edecek. İşte, bu kapsamda etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel öğretmenler günü şiirleri derlemesi:

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Öğretmen

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

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83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Köy öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

Ama uzak, ama harap, ama garipsi..

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Alın benim gönlümden de o kadar.

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!

Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,

Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,

Köylere ışık iletmezseniz.

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Dağlara, vadilere, ovalara

Tesbihler gibi saçılmış köyler,

Rüzgara karşı bir bayrak,

Sevinçle türküsünü söyler.

Sevinçle türküsünü söyler

Bir idare lambası küçük, solgun.

En azından üçyüz pare dam

Umudu en azından üçyüz çocuğun.

Ve onlar saçları uzamış,

Çatlak ellerinde çıkınları,

Üç saat, dört saat ötelerden

Yorgundur, sessizdir akınları.

Ve onlar, yıldızlar gibi

Gözleri ışıl ışıl yananlar.

Oyuncak için değil, kağıt, kalem

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Kitap için gizlice ağlayanlar.

Ve onlar aşıktan bilya,

Sopadan at yapanlar.

Kurt yavruları gibi, kuzular gibi

Dağ başlarını çınlatanlar.

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,

Bütün bunları düşünmelisiniz.

Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli

Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla

Akıp köylere gitmelisiniz!

Yurdumuza ışık iletmelisiniz...

(Cahit Külebi)

Öğretmenim

Karanlık dünyama,

Işıksın öğretmenim

Bilginin bekçisi,

Canımsın öğretmenim

Işıksın yolumda,

Kuvvetsin kolumda,

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Açtın kollarını bana

Canımsın öğretmenim

Her sözün bir hazine

Bakışın ve sevginle

Açtın her birimize kucak

Canımsın öğretmenim

Kalpten izin silinmez

Senden başkası övülmez

Sevginin eşi bulunmaz

Canımsın öğretmenim.

Sevgili öğretmenim

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

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Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

(Ali Osman Atak)