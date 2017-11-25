'2018'de yüzde 5,5 büyüme öngörüyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Baktığımızda ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,1, üçüncü çeyrekte de inşallah, yakında açıklanacak, yüzde 6'ların çok üzerinde bir büyümeyi, yıl sonunda da aynı rakamlara yakın bir büyümeyi Türkiye yakalamış olacak. 2018'de biz yüzde 5,5 büyüme öngörüyoruz." dedi.

Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın her zaman hakkın yanında olduğunu ve AK Parti'nin omurgasını oluşturan illerin arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin, çevresindeki olumsuzluklar ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Tüfenkci, "Türkiye 2017'ye hükümetimizin aldığı tedbirlerle, teşviklerle çok güçlü bir şekilde girdi. Baktığımızda ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,1, üçüncü çeyrekte de inşallah, yakında açıklanacak, yüzde 6'ların çok üzerinde bir büyümeyi, yıl sonunda da aynı rakamlara yakın bir büyümeyi Türkiye yakalamış olacak. 2018'de biz yüzde 5,5 büyüme öngörüyoruz. Belki de bunun üzerinde büyümeleri sizlerin katkılarıyla yakalamış olacağız." diye konuştu.

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Bazı çevrelerce yazılan kötü senaryolara kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, dolardaki yükselişin yavaş yavaş düşmeye başladığını vurguladı.

Türkiye'nin her yıl yüzde 5 oranında büyümesi gerektiğini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye her yıl bir milyon gencine iş bulmak zorunda. Onun için biz her yıl yüzde 5'in üstünde büyümeleri yakalamak zorundayız. Bunun için de gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz büyük çaba gösteriyor. Biz iki şeye dayanıyoruz. Halka ve Hakk'a. Onun dışında hiçbir gücü tanımıyoruz, hiçbir güce hesap vermiyoruz ve hiçbir güçten de emir almıyoruz. Sadece halktan ve Hakk'tan emir alırız. Diğer dedikodu veya operasyon çekmeye, kumpas kurmaya çalışanlara, lobilere, kulislere kulaklarımız kapalı."

Bakan Fakıbaba da kentte geldiği için Tüfenkci'ye teşekkür etti.

Tüfenkci ve Fakıbaba, daha sonra, Şanlıurfa Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinledi.