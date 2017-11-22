'2023'de hedef 7 milyar fidan'

Orman ve Su İşleri Bakanı Harun Tüfekci, 2023 yılında hedeflerinin 7 milyar fidan dikmek olduğunu söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, "2023 hedeflerimizden bir tanesi de dünyadaki kişi sayısı kadar yani 7 milyar civarında fidanı toprakla buluşturmaktır." dedi.

Atakent köyünde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Tüfekci, ilk olarak Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ziyaret etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde Adıyaman'da yürütülen sulama projeleri, ağaçlandırma çalışmaları ve diğer yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Tüfekci, daha sonra Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

2003'den 2016'ya 860 milyon liralık yatırım

Bakan Yardımcısı Tüfekci, burada yaptığı konuşmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 2003 yılından 2016'ya kadar kente 860 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

REKLAM

Şu anda Adıyaman'da 10 barajın inşaatının devam ettiğini belirten Tüfekci, şöyle konuştu:

"Bir barajımız bitti. Yine 7 barajımız planlama-projelendirme aşamasında. 37 dere ıslahını bitirmiş bulunuyoruz. Yine güneş enerjisi projelerimizle alakalı çalışmalarımız var. HES projelerinde de Adıyaman'da önemli projeler uygulamaya geçti. Atatürk Barajı'nın büyük bir kısmının Adıyaman sınırları içerisinde bulunması da bizim Adıyaman'a olan ilgimizi artırıyor. Meteoroloji anlamında da 14 otomatik istasyonu tamamladık. Bunların yanında birisi Besni diğeri de Kahta'ya olmak üzere iki istasyon daha yapacağız."

Ormancılığın önemine dikkati çeken Tüfekci, şu ana kadar 52 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

"4 milyara doğru gidiyoruz"

Sadece 2017 yılında Adıyaman genelinde 8 milyon 8 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Tüfekci, "2018'de aynı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de dünyadaki kişi sayısı kadar yani 7 milyar civarında fidanı toprakla buluşturmak. Şu an 4 milyar fidana doğru gidiyoruz. İnşallah adım adım bunu genişleteceğiz." diye konuştu.

GÜNDEM 'Bozuk meralar tamamen ağaçlandırılacak'

GÜNDEM İstanbullulara 'orman müjdesi'

REKLAM