Gündem4 bin 368 polisin katıldığı Türkiyedeki günübirlik evler denetlendi
ANKARA

4 bin 368 polisin katıldığı Türkiye'deki günübirlik evler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde, 4 bin 36 polisin katılımıyla günübirlik kiralık evleri denetledi. Emniyetin gerçekleştirdiği denetimlerde 204 ev kapatılarak, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 4 bin 368 polisin katılımıyla günübirlik kiralanan evler denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamında 11 bin 449 ev kontrol edildi, 921 ev sahibine 4 milyon 182 bin 921 lira ceza uygulandı. Ayrıca yeni tespit edilen 126 ev kayıt altına alındı, 204 ev kapatıldı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen bir şüpheli ile vize ihlali yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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GÜNDEM
Okul çevrelerinde 12 bin 55 personelin katıldığı uygulama yapıldı

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