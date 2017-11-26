TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümünde yer alan 56-83’ncü maddeler kabul edildi. Kaçak tütün ile mücadele kapsamında yapılan düzenlemeyle, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilmesi karara bağlandı. Bunun üzerine Adıyaman’da, tütünle ilgili düzenlemeleri protesto etmek amacıyla izinsiz yürüyüş yapan 110 kişi gözaltına alınmıştı. Çıkan olaylarda polis halka TOMA’larla müdahale etmiş, iki polis memuru ile bazı protestocular yaralanmış, bazı işyerlerinin de camları kırılmıştı.

PARASI OLAN KAZANACAK

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Tütün satışına dair yapılan düzenlemeye Adıyamanlı tütüncüler tepki gösterdi. Adıyaman’daki tütün piyasasını, düzenlemenin bölgede oluşturduğu etkiyi ve çiftçinin beklentilerini tütün üreticisi Gaffari Kılıç ile konuştuk. Tekelleşmenin başlamasından endişe ettiklerini söyleyen Kılıç, “Millet ekmeğini kaybetmekten korkuyor. Bizim tütün dışında başka bir gelirimiz yok. Dedikleri sistem, parası olan 3 adam birleşecek, fabrika sistemi olacak. Hatta Organize Sanayide arsası olan 3 kişi başvuru bile yapmış. Sonucunda çiftçi kaybedecek, yine parası olan kazanacak” diye konuştu.

50 BİN AİLE ETKİLENECEK

Adıyaman’da tütünle uğraşan en az 50 bin ailenin olduğunu dile getiren Kılıç, başka şehirlerde de tütün ticaretinin binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Kılıç ailelerin durumunu şöyle özetledi: “Yasa, 2018 Temmuzda yürürlüğe girecek. En kötü yanı, çiftçi şu an ürününü kaldırdı. Oradan gelecek paraya güvenip ev, araba almış. Herkesi korku sardı ama sabrediyorlar. Cumhurbaşkanımız bu olaya müdahil olursa, inanıyorum ki mağduriyet yaşanmadan çözülecektir.”

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Adıyamanlı tütüncüler yeni düzenlemeye tepkili

Adıyaman'da, tütünle ilgili düzenlemeleri protesto etmek amacıyla izinsiz yürüyüş yapan vatandaşlara polis TOMA'larla müdahale etmiş, olaylarda iki polis memuru ile bazı protestocular yaralanmıştı.