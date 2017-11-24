'500 civarında engelli öğretmen ataması yapılacak'

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, ülkenin her köşesinde birer eğitim neferi olarak görev yapan öğretmenleri tebrik ederek, ülkeye nice değer kazandıran emekli öğretmenlere da saygılarını ileterek başladı.

Bütün öğretmenlerine ve öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür eden Yıldırım, "Ülkemizde misafir olan ve bu topraklarda dünyaya gözünü açan 300 bin civarındaki mülteci çocuklarını okutma görevini üstlenerek, onlara sadece sayıları, harfleri değil, dilimizi, kültürümüzü de öğretme görevini üstlenen fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Van depreminde hayatını kaybeden 75 öğretmen ile eğitim şehitlerini rahmetle yad eden Yıldırım, programa katılan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının isimlerini de tek tek okudu.

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Yıldırım, programa, 15 Temmuz şehidi Fevzi Başaran'ın eşi Özge Başaran, şehit Emin Güner'in eşi İlknur Güner, şehit Bülent Aydın'ın eşi Şehnaz Aydın, şehit Lütfi Gülşen'in babası Metehan Gülşen, şehit Rüstem Resul Perçin'in oğlu Necmi Perçin, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun oğlu Osman Ağaroğlu, şehit Ferhat Koç'un eşi Gizem Koç, şehit Dursun Acar'ın eşi Özgül ve kızı Elifnaz Acar, şehit öğretmen Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş'ın katıldığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün öğretmen eşi Ayşegül Safitürk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, şehit öğretmen Dilay Kerman'ın babası Salim ve annesi Havva Bakır Turan ile şehit öğretmen Lütfi Ölmez'in eşi Nilgün Ölmez'in de programda yer aldığını aktardı.

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15 Temmuz gazisi öğretmenler Osman Karaca, Abdülaziz Güven, Abdullah Cansız, Muhammet Fatih Zengin, Mehmet Halim Aslan, Recep Küçükşahin, Fikri Erol, Hacer Konuş ile İlyas Dirin'in de salonda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, 15 Temmuz'da yurt savunmasında ülkenin bağımsızlığı, bayrağı ve bütünlüğü için şehit düşen bütün öğretmenlere rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömür diledi.

"Yeni nesilleri en güzel şekilde yetiştireceksiniz"

Yıldırım, hükümet olarak bu konuda üzerilerine düşen önemli görevler bulunduğuna değinerek, "Sizin için uygun eğitim alanlarını, fırsatlarını oluşturmak bizim görevimizdir. Sizler de geleceğimizin garantisi olan yeni nesilleri, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştireceksiniz." diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren eğitimi en öncelikli alan olarak belirlediklerini ve bunun için eğitim bütçesini birinci sıraya aldıklarını dile getiren Yıldırım, 2003'te 11 milyar lira olan eğitim bütçesinin, 134 milyar 727 milyon liraya ulaştığını söyledi.

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Yaklaşık 3 milyar ders kitabının 15 yıldır öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum, okul açılırdı biz, Bab-ı Ali'de, İstiklal Caddesi'nde kırtasiye kırtasiye dolaşır, kitapları tamamlamaya çalışırdık. Birinci sömestre kadar ancak tamamlayabilirdik. Böyle günlerden, bugünlere geldik. Şimdi okul açılınca kitaplar da hazır hem de çocuklar, 'Nasıl alırım. Param var mı, yok mu?' diye endişe etmiyorlar. Bunlar belki unutulur, küçük şeyler gibi gelebilir ama bir öğrenci için donanımlı olması bakımından bunun ne kadar önemli, ne kadar öğretime başlarken moral açısından faydalı olduğunu o yaşlardakiler daha iyi anlar."

"500 civarında engelli öğretmen atayacağız"

Fatih Projesi ile 65 bin civarındaki okulun her bir sınıfına akıllı etkileşimli tahtalar yerleştirildiğini belirten Yıldırım, eksiklerin de yapıldığını söyledi.

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Yıldırım, tablet bilgisayar dağıtımının başlatıldığını ifade ederek, bunun 1,5 milyonu aştığını dile getirdi.

Bugün 1 milyonun üzerinde öğretmen bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Buraya nereden geldik? 500 binden. Bir milyonun üzerine çıktık. Geçen 15 yılda, bizim iktidar dönemimizde 584 bin 288 yeni öğretmen ataması yaptık, eğitim camiamıza kazandırdık. Ayrıca yine bu dönemde 4 bin 522 engelli kardeşimizin de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2002 öncesi bin 668'di. Önümüzdeki sene içinde de yine 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz, senenin ilk aylarında." diye konuştu.

"Tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var"

Artık internet bağlantısı, akıllı tahta ve etkileşimli öğrenim yapılan bir döneme gelindiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir mesafe kat ettik. Onun için bunun değerini yavrularımız en iyi şekilde biliyorlar ve kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. 65 bin 793 okulumuz var. Bu okullarımızdaki 282 bin dersliği son 15 yılda yaptık. Şimdi bir karar aldık biliyorsunuz, 2019 senesinin sonunda bütün okullarımızda tekli eğitime geçeceğiz. Bu iddialı bir karar hatta şu müjdeyi de verebilirim; bazı illerimizde şimdiden geçmeler oldu.

Bu kapsamda tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. 15 yılda 300 bine yakın derslik yapmış bir iktidar olarak, önümüzdeki 2 yılda 58 bin dersliği haydi haydi yaparız. Böylece yurt genelinde tekli eğitimi de inşallah başarmış olacağız."

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GÜNDEM Öğretmenler günü neden 24 Kasım