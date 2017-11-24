60 yıl sonra Türkiye’ye geliyor

1950’li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuyan ve o dönemde Necmettin Erbakan’ın hem arkadaşı hem de öğrencisi olan Lübnanlı Muhammed Ali Çelebi, 25 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek ve tüm dünyadan Türkiye’den eğitim görmüş mezunların katılacağı “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması”na gelecek.

ERDOĞAN İÇİN DUA

Türkiye’ye olan sevgisiyle bilinen 89 yaşındaki Çelebi daha önce “Ölmeden önce tek dileğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek istiyorum” demişti. Çelebi, 15 Temmuz darbe girişiminde sabaha kadar Erdoğan için dua ettiğini söylemişti. Çelebi, Erbakan’ın kabrini de ziyaret edecek. Çelebi, eski başbakanlar Adnan Menderes, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “aynı yolda, aynı hedefe” yürüyen kişiler olduğunu dile getirdi.