7 ile sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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