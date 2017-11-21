'Adana'nın uyuşturucu baronu' yakalandı

Adana merkezli 5 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda, "Adana'nın uyuşturucu baron"u olduğu ileri sürülen bir kişinin de aralarında bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

5 ilde 'Karayel' operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Diyarbakır, Batman, İzmir ve Mersin'de "Karayel" ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde 17 adrese düzenlenen operasyonda, ekipler uzun namlulu silahlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Adreslerde eğitimli köpekle yapılan aramada, 2 kilo 106 gram esrar, kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve buna ait 11 mermi ele geçirildi.

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Operasyonlarda 2 kilo 106 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında "Adana'nın uyuşturucu baron"u olduğu iddia edilen M.Ç'nin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

2 ton esrar ele geçirildi

M.Ç'nin daha önce farklı 2 tarihte toplam 1 ton 680 kilogram ve 480 kilogram esrar ele geçirilmesinin de zanlısı olduğu ileri sürüldü.