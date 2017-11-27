Adaylığın yolu çetin

AK Parti’de 2019’da yeniden aday olmak isteyen belediye başkanlarını çetin bir yol bekliyor. Mahalli idare seçimlerine giden süreçte mevcut belediyeleri korumak, yenilerini eklemek isteyen AK Parti, belediyelere dönük takip mekanizmasını genişletti.

VAATLER GERÇEKLEŞTİ Mİ

Bu çerçevede belediye başkanlarının seçim sırasında vaad ettiği projelerin hayata geçip geçmediği tek tek kontrol edilirken, yönettikleri belediyelerin ‘borçları, yatırımları, öz gelirleri, şehir planları, imar planları, verilen hizmetlerin kalitesi” gibi unsurlar takip ediliyor. Vatandaş nezdinde belediyenin ve belediye başkanına ilişkin algının ne olduğu araştırılıyor. Vatandaş memnuniyetine ilişkin anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2019 mahalli idare seçimlerine giden süreçte vatandaşların istekleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelikte değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler 2019 mahalli idareler seçimleri öncesinde aday belirme sürecinde parametre olarak değerlendirilecek. Başkan ve belediyenin performansı ile yetinmeyen AK Parti ayrıca belediye sınırları içindeki boşanma, eğitim seviyesi, suç oranları gibi sosyal verilere de dikkat ediyor.