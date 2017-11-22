Adil Öksüz’e kırmızı bülten

FETÖ’nün TSK imamı olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz’ün, teröristbaşı Fetullah Gülen’in ardından 2 numaralı sanık olarak yargılandığı Akıncı Üssü Davası’na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir adım attı. Darbeden sonra firar eden Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin Adalet Bakanlığı’na gelen ihbarların ardından mahkeme harekete geçti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk adımı atarak Öksüz’ün iadesi için talepname hazırladı. 1 Kasım’da hazırlanan talepname Adalet Bakanlığı aracılığıyla Almanya’ya gönderildi. 18 sayfalık talepnamede, “Sanık Öksüz’ün mahkememizde yargılanması yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu bildirilen Adil Öksüz’ün yargılanabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini talep ederiz. İade kararı için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmanız için lütfen bize uygun bir süre veriniz” ifadelerine yer verildi.

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MAHKEMEDEN İKİNCİ ADIM

Almanya’nın Türkiye’den gönderilen iade talepnamesine sessiz kalması üzerine Mahkeme ikinci adımı attı ve Öksüz’ün uluslararası düzeyde aranması ve yakalanmasına ilişkin kırmızı bülten çıkarılması kararı aldı. Mahkeme, “Mahkememizce yargılaması devam eden Öksüz’ün yakalandıktan sonra mahkememizde hazır edilmesini talep ediyoruz” yazılı kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık ise Kırmızı Bülten çıkarılmasıyla ilgili resmi yazı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol/Europol Daire Başkanlığı’na iletecek ve buradan da Kırmızı Bülten çıkarılması talebiyle Interpol Genel Sekreterliği’ne başvuru yapılacak. Interpol Genel Sekreterliği’nin talebi kabul etmesi durumunda Öksüz hakkında kırmızı bülten çıkarılacak.

BEŞ YIL GEÇERLİ OLACAK

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Kırmızı bülten, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla Interpol’e üye ülkelerin talebi üzerine, Interpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıyor. Interpol’e üye 190 üye ülkeye dağıtılan Kırmızı Bülten üzerinde Öksüz’e ait kimlik bilgileri, işlediği suç türü, mevcut ise fotoğraf ve parmak izi, verebilecek azami ceza ve zamanaşımı gibi bilgiler yer alacak. Bültenin geçerlilik süresi 5 yıl.