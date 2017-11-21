Adıyaman'daki FETÖ davasında karar: 7 yıl 6 ay hapis

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Süleyman Karataşlı'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık eski polis memuru Süleyman Karataşlı ile avukatı katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Karataşlı'nın cep telefonu numarası üzerinden 57 bin 421 kez örgütün haberleşme programı ByLock bağlantısının tespit edildiğini ve ByLock içeriklerinde yer alan "Sulh80" şeklindeki kullanıcı adının sanığın adı ile uyumlu olduğunu belirtti.

Örgüte üye olduğu belirlenen Karataşlı ise savunmasında, "Daha önce savunma yapmıştım. O savunmalarımı aynen tekrar ederim. İddia makamının mütalaasını kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim. Uzun süredir tutukluyum. Cezaevi şartları kötü durumdadır. Ailem ve ben mağdur durumundayız. ByLock içeriklerine ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağında kimsenin imzası bulunmamaktadır. En az üç kişinin imzası ile bu eksikliğin giderilmesini istiyorum. Bu haliyle dosyaya yansıyan belgeyi delile esas olarak kabul etmiyorum. Ben aklım ve vicdanım ile hareket eden birisiyim. " ifadelerini kullandı.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karataşlı'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.