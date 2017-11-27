Ağrı merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 3 asker tutuklandı

Ağrı merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf askerin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

1 yüzbaşı 2 üstteğmen tutuklandı

Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 1 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklandı, 3 astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 15 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

REKLAM

FETÖ/PDY'nin askeri yapılmasına ilişkin Ağrı merkezli İstanbul, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Trabzon, Karaman, Giresun, Malatya, Balıkesir ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ile astsubayların da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 30'u gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 9'u, dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmişti.