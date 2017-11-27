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ANKARA

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4,5 saat sürdü.

Haber MerkeziAA

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