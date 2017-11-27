AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4,5 saat sürdü.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4,5 saat sürdü.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4,5 saat sürdü.