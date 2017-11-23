Akdeniz’de metruk binalar yıkılıyor

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yıl içinde yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda, ilçede 150 civarında metruk bina tespit edildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan inceleme komisyonu, bu binalardan özellikle 30 tanesi için acil yıkım kararı aldı.

Son olarak, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yenimahalle 5127 Sokak’ta bulunan metruk bir binayı, kontrollü bir şekilde yıktı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda yıkımların süreceğini vurguladı.