Türkiye’ye açıktan saldıran Almanya, FETÖ’cü teröristlere ev sahipliği yaparak iade taleplerini cevapsız bırakıyor. 15 Temmuz’da Türkiye demokrasisine bomba atan FETÖ’cü teröristlere yuva olan Almanya, örgütün faaliyetlerini de buradan rahatlıkla yönlendirmeye devam ediyor ve teröristlerin Türkiye’yi karalama kampanyalarına göz yumuyor.

ALMANYA YUVA OLDU

Darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, Ergenekon, 17-25 Aralık darbe davalarını yöneten örgüt savcısı Zekeriya Öz, FETÖ’nün para aklamak ve eleman devşirmek için kullandığı Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şeref Ali Tekalan gibi üst düzey 40’tan fazla FETÖ’cü Almanya’da yaşıyor.

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PARA TOPLUYORLAR

Almanya’ya sığınan bu FETÖ elemanları şimdi de Türkiye’yi karalayarak para toplamaya faaliyetlerine girişti. Almanya’da, Türkiye’de tutuklu bulunan FETÖ elemanları için yardım kampanyası başlatıldı. FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Alman Time To Help Derneği, Türkiye’de tutuklu bulunan FETÖ mensuplarına yardım kampanyası yürütüyor.

FETÖ’NÜN YALANLARI

Yardım kampanyası afişinde Türkiye’de 57 bin 885 kişinin haksız yere tutuklu olduğu, tutuklulardan 18 bin 262’nin kadınlardan 668’inin de çocuklardan oluştuğu yalanı yazıyor. Ayrıca afişte, ‘"Türkiye’de 50 bin kişi tutuklandı. Onlar darbe yapmakla suçlanıyor. Birçoğu iddianameyi bekliyor. İçlerinde 668 bebek anneleriyle birlikte hapisteler” ifadeleri yer alıyor.