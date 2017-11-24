GündemAmasyada organize suç örgütüne yönelik operasyon 32 gözaltı
AMASYA

Amasya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 32 gözaltı

Merzifon Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gruba yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, bin 10 mermi, 9 kurusıkı tabanca, 10 pompalı tüfek, çok sayıda tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber MerkeziAA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde organize suç örgütüne yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde organize suç örgütüne yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen gruba yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silah kaçakçılığı" suçlamasıyla 32 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında yer alan ve suç örgütünden silah satın aldığı öne sürülen Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı M.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

  • Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, bin 10 mermi, 9 kurusıkı tabanca,10 pompalı tüfek, çok sayıda tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ele bulundu.
  • 31 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

KAPAT

YUKARI