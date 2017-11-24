Amasya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 32 gözaltı Merzifon Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gruba yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, bin 10 mermi, 9 kurusıkı tabanca, 10 pompalı tüfek, çok sayıda tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 19:15 AA