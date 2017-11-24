Amasya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 32 gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen gruba yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silah kaçakçılığı" suçlamasıyla 32 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında yer alan ve suç örgütünden silah satın aldığı öne sürülen Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı M.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
- Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, bin 10 mermi, 9 kurusıkı tabanca,10 pompalı tüfek, çok sayıda tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ele bulundu.
- 31 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.